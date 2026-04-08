ترکیب احتمالی بارسا و اتلتیکومادرید/ دوئل ماتادورها در قلب کاتالونیا

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال بارسلونا در چارچوب دور رفت مرحله یک‌چهارم نهایی لیگ قهرمانان، شامگاه چهارشنبه به مصاف اتلتیکو مادرید می‌رود. این تقابل در شرایطی رقم می‌خورد که تنها چهار روز از نبرد دو تیم در لالیگا سپری شده؛ مسابقه‌ای که در ورزشگاه متروپولیتانو با برتری دو بر یک آبی‌اناری‌ها خاتمه یافت. هانسی فلیک برای این پیکار حساس، مارک برنال را به دلیل آسیبی که شنبه گذشته گریبان‌گیرش شد، در اختیار نخواهد داشت.

در سوی دیگر، رونالد آرائوخو با وجود اینکه همانند برنال ناچار به ترک زودهنگام زمین در بازی پیشین شد، مشکلی برای همراهی کاتالان‌ها ندارد و در دسترس کادر فنی است.

عارضه بدنی او صرفاً یک کشیدگی عضلانی ساده بود و وی موفق شد در تمرینات گروهی روزهای اخیر بدون محدودیت شرکت کند. سایر نفرات ترکیب را همان مهره‌هایی تشکیل می‌دهند که مرد آلمانی در بازی قبلی به کار گرفته بود.

افزون بر برنال، سه بازیکن دیگر شامل فرانکی دی‌یونگ، رافینیا و کریستنسن نیز غایبان این مسابقه هستند. پیش‌بینی می‌شود دگرگونی خاصی در ارنج تیم رخ ندهد؛ چرا که حساسیت بالای این نبرد اجازه استراحت دادن به مهره‌های اصلی را نمی‌دهد و فلیک مصمم است مقتدرترین ترکیب ممکن را برابر شاگردان سیمئونه راهی میدان کند.

ترکیب احتمالی بارسلونا: خوان گارسیا، کنده، کوبارسی، جرارد مارتین، کانسلو، اریک گارسیا، پدری، لامین یامال، فرمین لوپز، رشفورد و لواندوفسکی.

ترکیب احتمالی اتلتیکو مادرید: موسو، مولینا، پوبیل، هانکو، روجری، سیمئونه، کوکه، یورنته، لوکمن، گریزمان و خولیان آلوارز.

