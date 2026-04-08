به گزارش ایلنا، آلوارو آربلوا، سکان‌دار فنی کهکشانی‌ها، در پی شکست خانگی ۲ بر ۱ مقابل بایرن مونیخ در دور رفت مرحله یک‌چهارم نهایی لیگ قهرمانان، در کنفرانس مطبوعاتی استادیوم سانتیاگو برنابئو به تحلیل ابعاد این مسابقه پرداخت.

او اظهار داشت: «این باخت شاید اجتناب‌پذیر بود، به ویژه در نیمه دوم که با اندکی شانس بیشتر می‌توانستیم نتیجه متفاوتی بگیریم. ما با رقیب بسیار بزرگی روبه‌رو شدیم و انتظار چنین سطحی را داشتیم. دو اشتباه در ارسال پاس داشتیم که باعث از دست رفتن توپ شد؛ موضوعی که پیش از مسابقه و در زمان استراحت بین دو نیمه روی آن تاکید کرده بودیم و تذکر داده بودیم که باید از آن دوری کرد، به‌ویژه باید مهیای بستن سریع فضاها می‌بودیم. در تقابل با چنین تیم‌هایی، تکرار مداوم این خطاها جریمه سنگینی دارد و دقیقاً همین اتفاق رخ داد. با زدن یک گل امیدهایمان را زنده نگه داشتیم، اما متأسفانه برخی فرصت‌ها را از دست دادیم. کار ساده‌ای نیست، اما اگر تیمی توان بردن در مونیخ را داشته باشد، آن تیم قطعاً رئال مادرید است.»

سرمربی مادریدی‌ها در ادامه افزود: «ثابت کردیم که توان آسیب زدن و گلزنی به آن‌ها را داریم و موقعیت‌های کافی برای زدن حداقل یک گل دیگر نیز مهیا بود. از وقایع این دیدار و سبک بازی حریف درس‌های بزرگی خواهیم گرفت. ما با آمادگی محیطی کمی در زمین حاضر شدیم و این برای تیمی مثل ما که زمان زیادی با کادر فنی جدید کار نکرده، راحت نیست. اما با تکیه بر اعتماد به نفس بازیکنان‌مان راهی آلمان می‌شویم.

هر کس به امکان صعود ما باور ندارد، می‌تواند در مادرید بماند چون ما فقط برای پیروزی به آن‌جا می‌رویم. به شاگردانم ایمان دارم. زمانی که نتیجه ۲-۱ بود، لحظاتی برای رسیدن سریع به تساوی شتاب‌زده عمل کردیم، در حالی که باید آرام‌تر می‌بودیم؛ چرا که دریافت گل سوم کار را بسیار دشوار می‌کرد. اما من از بلندپروازی تیمم و بیزاری آن‌ها از شکست، به‌خصوص در خانه و با تداوم حملات، رضایت دارم. به توانایی‌مان برای کسب موفقیت در آلمان اعتماد کامل دارم.»

آربلوا همچنین خاطرنشان کرد: «در رختکن یادآور شدیم زمانی که توپ را پس از مدتی دوندگی بازپس می‌گیرید و بازیکنان خسته هستند، باید گزینه‌هایی برای صاحب توپ ایجاد شود. از دست دادن مجدد توپ یعنی ورود به چرخه دفاع مداوم که طاقت‌فرساست.

این را به بازیکنان گوشزد کردم چون حریف فشار زیادی وارد می‌کرد. اما هنگام مالکیت، نیاز داریم بازیکنان جابه‌جا شوند، توپ را طلب کنند و با حفظ آن، خطا بگیرند یا فشار را کاهش دهند. باید آن‌ها را به عقب برانیم و با جسارت بازی کنیم. در نیمه دوم این روند بهبود یافت و یکی از دلایل عملکرد بهتر ما همین بود.»

او درباره شرایط جود بلینگام گفت: «او بازیکنی است که مدتی طولانی به علت آسیب‌دیدگی غایب بود و نیمکت‌نشینی‌اش دلیل فنی نداشت. همه از اعتماد من به او باخبرند. درباره بازگشت تدریجی او به اوج صحبت کرده‌ایم و این روند طبیعی است. آرزو داشتم از زمان شروع کارم، در هر بازی ۹۰ دقیقه او را در اختیار داشته باشم.

جود کمک زیادی به ما کرد، چرا که می‌تواند فشار سنگین بایرن را تحمل کرده و با عبور از حریفان پیشروی کند. از انرژی، شخصیت و روحیه لیدری او بسیار خوشحالم. اکنون او را در وضعیت بهتری می‌بینم و در مونیخ نقش کلیدی خواهد داشت.»

سرمربی رئال در تحلیل گل‌های دریافتی اضافه کرد: «بیشتر گل‌ها حاصل اشتباهات زنجیره‌ای هستند. این همان موقعیت‌هایی بود که قبلاً پیش‌بینی کرده بودیم. وقتی می‌خواهید بازی را از زمین خودی آغاز کنید، حریف فشار می‌آورد، پس باید هوشیار بود. باید آماده بستن سریع فضاها باشیم و بازیکنان به جای تجمع جلوی توپ، پشت آن قرار بگیرند؛ وگرنه همان اتفاقی می‌افتد که دیدیم.

توپ از دست رفت و نفرات کافی برای پوشش فضا نداشتیم. مشکل اصلی همیشه از دست دادن توپ نیست، بلکه واکنش و موقعیت‌یابی شما پس از آن است. وقتی در ساخت بازی بیش از حد جلو هستید و توپ را لو می‌دهید، دریافت گل قطعی است.»

او در مورد کیلیان ام‌باپه تصریح کرد: «ام‌باپه را در تمامی وظایفش متعهد دیدم؛ او بازیکنی است که می‌خواهد بهترین در جهان باشد و همواره تهدیدی برای مدافعان بایرن بود. این همان کیفیتی است که از او انتظار داریم؛ کسی که هر روز می‌خواهد در سطح نام ام‌باپه باشد.»

آربلوا پیرامون درخشش دروازه‌بان حریف گفت: «نمایش نویر به ما ثابت کرد که می‌توانیم به بایرن ضربه بزنیم. بازی در برابر هواداران آن‌ها سخت است اما تکرار می‌کنم، اگر تیمی قادر به برد در مونیخ باشد، آن رئال مادرید است.»

او در پایان درباره آمادگی ذهنی تیم بیان کرد: «موضوع روانی نیست، بلکه بحث فوتبال است. روی شیوه‌های ضربه زدن به حریف و راه‌های دفاعی تمرکز می‌کنیم. فرصت کافی برای آمادگی داریم. نگران مسائل روحی نیستم، چون بازیکنانم شخصیت قدرتمندی دارند و اولین واکنش‌شان پس از بازی، تاکید بر پیروزی در دیدار برگشت بود. آن‌ها متقاعد شده‌اند و من هم همین‌طور. ما رئال مادرید هستیم و از کسی واهمه نداریم. می‌دانیم جو ورزشگاه و قدرت حریف چقدر زیاد است، اما هدف ما فقط پیروزی است.»

