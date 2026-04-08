به گزارش ایلنا، در هفته‌های اخیر کشور شرایطی متفاوت را تجربه کرده و در پی آغاز جنگ تحمیلی، علاوه بر تعدادی از نخبگان سیاسی و نظامی، جمعی از هموطنان بی‌گناه نیز به شهادت رسیدند. در این میان برخی اماکن غیرنظامی و زیرساخت‌ها نیز هدف حمله قرار گرفتند؛ اتفاقاتی که واکنش‌های گسترده‌ای را در جامعه فوتبال به همراه داشته است.

علیرضا جهانبخش، کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران که در تیم دندر بلژیک بازی می‌کند، به تازگی ویدئویی در صفحه شخصی خود منتشر کرده که در آن صدای محسن چاوشی با ترانه‌ای درباره ایران شنیده می‌شود. جهانبخش در توضیح این ویدئو نوشته است: «زنده باد ایران… ملتی سرشار از فرهنگ، تاریخ و عزت؛ استوار بمان، میهنم» و از هشتگ «ایرانی پرافتخار» نیز استفاده کرده است.

در ۴۰ روزی که ایران درگیر جنگ تحمیلی بوده، مسابقات فوتبال داخلی به حالت تعلیق درآمده است. با این حال تیم ملی فوتبال ایران در همین مدت دو دیدار دوستانه مقابل نیجریه و کاستاریکا برگزار کرد و جهانبخش نیز با حضور در این مسابقات نشان داد همچنان از آمادگی لازم برای حضور در جام جهانی برخوردار است.

