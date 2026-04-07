به گزارش ایلنا، در حالی که درگیری‌های منطقه همچنان ادامه دارد و جنگ تحمیلی علیه ایران به آستانه چهلمین روز خود رسیده است، بسیاری از ورزشکاران با پیام‌ها و واکنش‌های خود در کنار مردم ایستاده‌اند.

از همان روزهای آغاز جنگ، چهره‌های ورزشی با انتشار پیام‌هایی در شبکه‌های اجتماعی و حضور در تجمعات مردمی، حمایت خود از کشور و همبستگی با مردم را نشان دادند. در همین راستا احسان حاج‌صفی، کاپیتان تیم فوتبال سپاهان که به تازگی همراه تیم ملی در اردوی ترکیه حضور داشته، پیام‌هایی با مضمون وطن‌دوستی منتشر کرده است.

او در صفحه شخصی خود ویدئوهایی منتشر کرده که در یکی از آن‌ها نقشه ایران همراه با شعر معروف «ای در رگانم خون وطن» دیده می‌شود. در ویدئوی دیگری نیز تصویری از میدان آزادی به عنوان نمادی از قلب ایران به نمایش درآمده و جمله «خراب آن‌کس که آبادت نخواهد وطن» در آن دیده می‌شود.

