قهرمانی زودهنگام ایران در کشتی فرنگی آسیا

به گزارش ایلنا، در پایان رقابت‌های پنج وزن نخست کشتی فرنگی قهرمانی آسیا ۲۰۲۶، امین میرزازاده در وزن ۱۳۰ کیلوگرم با عملکردی مقتدرانه به مدال طلا رسید. همچنین عرفان جرکنی در وزن ۶۳ کیلوگرم، علی اسکو در وزن ۷۷ کیلوگرم و غلامرضا فرخی در وزن ۸۷ کیلوگرم به مدال نقره دست یافتند و محمد حسینوند پناهی در وزن ۵۵ کیلوگرم صاحب مدال برنز شد.

با توجه به نتایج کسب‌شده در پنج وزن نخست و همچنین راه‌یابی نمایندگان ایران در پنج وزن دوم به سه دیدار فینال و دو دیدار رده‌بندی، مجموع عملکرد ملی‌پوشان ایران شامل چهار مدال طلا، سه نقره و سه برنز شد تا قهرمانی تیمی ایران پیش از پایان مسابقات قطعی شود.

در وزن ۵۵ کیلوگرم محمد حسینوند پناهی پس از پیروزی ۴ بر صفر مقابل نورزات کابدی رخیموف از قزاقستان، در مرحله یک‌چهارم نهایی ۱۰ بر صفر برابر اختیار باتیروف از ازبکستان شکست خورد، اما با حضور حریفش در فینال راهی دیدار رده‌بندی شد و با پیروزی ۷ بر یک برابر اولان موراتبک اولو از قرقیزستان به مدال برنز رسید.

در وزن ۶۳ کیلوگرم عرفان جرکنی پس از استراحت در دور نخست، با برتری ۷ بر یک مقابل هانگ وونگ چویی از کره جنوبی و پیروزی ۵ بر ۳ برابر اسلام‌جان بهرام‌اف از ازبکستان راهی فینال شد، اما در دیدار پایانی با نتیجه ۷ بر ۲ مغلوب آفتاندیل تالایبک اولو از قرقیزستان شد و به مدال نقره رسید.

در وزن ۷۷ کیلوگرم علی اسکو پس از استراحت در دور اول، یونگ هون نوح از کره جنوبی را ۵ بر ۲ شکست داد و در نیمه‌نهایی نیز با نتیجه ۱۳ بر صفر امان از هند را مغلوب کرد. او در فینال در دیداری نزدیک با نتیجه ۳ بر ۳ برابر آکژول محموداف، قهرمان جهان و دارنده مدال‌های نقره و برنز المپیک از قرقیزستان شکست خورد و نایب‌قهرمان شد.

در وزن ۸۷ کیلوگرم غلامرضا فرخی، قهرمان جهان، با پیروزی‌های ۹ بر صفر مقابل محمد سلطان زودا از تاجیکستان، ۹ بر صفر برابر محمدکودیر رسول‌اف از ازبکستان و ۸ بر صفر مقابل کومار سونیل از هند به فینال رسید، اما در دیدار پایانی با نتیجه ۱۱ بر ۴ برابر آسان ژانیشوف از قرقیزستان مغلوب شد و مدال نقره گرفت.

در وزن ۱۳۰ کیلوگرم امین میرزازاده پس از استراحت در دور نخست، با نتایج ۹ بر صفر مقابل رومن کیم از قرقیزستان و ۸ بر صفر برابر کیم مینسئوک از کره جنوبی راهی فینال شد و در دیدار پایانی نیز با نتیجه ۹ بر صفر رافائل تسیتسواشویلی از ازبکستان را شکست داد تا بدون واگذاری حتی یک امتیاز و با سه پیروزی مقتدرانه به مدال طلا دست پیدا کند.

رده‌بندی نهایی این اوزان نیز به شرح زیر است:

۵۵ کیلوگرم: ۱- اختیار باتیروف (ازبکستان) ۲- لالیت (هند) ۳- محمد حسینوند پناهی (ایران) و هیوینگ شی (چین)

۶۳ کیلوگرم: ۱- آفتاندیل تالایبک اولو (قرقیزستان) ۲- عرفان جرکنی (ایران) ۳- هیون وونگ چویی (کره جنوبی) و کایسه‌ای تانابه (ژاپن)

۷۷ کیلوگرم: ۱- آکژول محموداف (قرقیزستان) ۲- علی اسکو (ایران) ۳- دانیورخان نکیبوف (ازبکستان) و یونگهون نوح (کره جنوبی)

۸۷ کیلوگرم: ۱- آسان ژانیشوف (قرقیزستان) ۲- غلامرضا فرخی (ایران) ۳- کومار سونیل (هند) و نورسلطان تورسینوف (قزاقستان)

۱۳۰ کیلوگرم: ۱- امین میرزازاده (ایران) ۲- رافائل تسیتسواشویلی (ازبکستان) ۳- کیم مینسئوک (کره جنوبی) و ونهائو جیانگ (چین)

