به گزارش ایلنا، دبیرکل فدراسیون فوتبال درباره روند نامه‌نگاری میان باشگاه تراکتور و کنفدراسیون فوتبال آسیا توضیح داد: براساس مکاتباتی که AFC درباره وضعیت تراکتور ارسال کرده بود، این باشگاه مطابق برنامه‌ریزی‌ها پاسخ حقوقی و مثبتی ارائه داد و در حال حاضر تراکتور در عرصه بین‌المللی نقش یک تیم ملی را برای ما ایفا می‌کند.

او با اشاره به نقش فدراسیون فوتبال به عنوان رابط میان دو نهاد افزود: فدراسیون پیش از ارسال نامه رسمی باشگاه تراکتور، مکاتبه خود را با کنفدراسیون انجام داده و دغدغه‌ها را منتقل کرده بود. به گفته وی، گفت‌وگوهای متعددی با مدیران تراکتور انجام شده و فدراسیون این موضوع را چه از طریق مکاتبات رسمی و چه از طریق ارتباط مستقیم با جدیت دنبال کرده است.

وی در ادامه اظهار کرد: برخی اظهارات مطرح‌شده از سوی مالک باشگاه تراکتور در روزهایی که فوتبال کشور نیازمند اتحاد است، کمکی به پیشبرد امور نمی‌کند. فدراسیون طبق وظیفه در کنار باشگاه‌های ایرانی به‌ویژه نمایندگان کشور در رقابت‌های آسیایی قرار دارد و این حمایت ادامه خواهد داشت.

دبیرکل فدراسیون تأکید کرد: فدراسیون همواره خود را همراه تمام باشگاه‌ها و به‌ویژه تیم‌های نماینده ایران می‌داند، اما در بیان نظرات باید مسئولیت‌پذیری لازم وجود داشته باشد. او بار دیگر یادآور شد که تراکتور برای فدراسیون یک مجموعه ملی محسوب می‌شود و هوادارانش نیز هواداران ملی هستند. به گفته وی، تصمیم نهایی درباره ادامه حضور این تیم در رقابت‌های لیگ نخبگان بر عهده مدیریت باشگاه تراکتور است.

