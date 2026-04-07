به گزارش ایلنا، کادر مدیریتی لک‌لک‌ها با هدف ارتقای فاز تهاجمی تیم خود، به ویژه در کناره‌های زمین، به دنبال نهایی کردن یک انتقال پرسروصدا هستند. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که ستاره مصری آنفیلد، محمد صلاح، از جدایی قطعی خود در پایان رقابت‌های جاری خبر داده است و از سوی دیگر، کودی خاکپوی هلندی نیز نتوانسته انتظارات را برآورده سازد و در فرم ایده‌آل خود قرار ندارد.

در همین راستا و بر پایه اطلاعات منتشر شده توسط پایگاه خبری «آنفیلد واچ»، سران تیم مرسی‌ساید پروسه رایزنی برای به خدمت گرفتن وینیسیوس جونیور، ستاره خط حمله کهکشانی‌ها را آغاز کرده‌اند. این مهاجم ۲۵ ساله برزیلی که تا تابستان سال ۲۰۲۷ با باشگاه اسپانیایی قرارداد دارد، طی مسابقات فصل جاری موفق به ثبت ۱۷ گل برای تیمش شده است. عدم امضای قرارداد جدید توسط این بازیکن، گمانه‌زنی‌ها مبنی بر خروج او در پنجره نقل‌وانتقالاتی پیش رو را به شدت افزایش داده است.

علاوه بر این، شبکه «تیم‌تاک» در گزارش خود فاش کرده است که واسطه‌ها ارتباطاتی را با غول‌های لیگ برتر جزیره نظیر آرسنال، شیاطین سرخ، منچسترسیتی، قرمزهای آنفیلد و چلسی برقرار کرده‌اند تا احتمالات حضور این ستاره تکنیکی در فوتبال انگلستان را ارزیابی نمایند. طبق این ادعا، مدیران مادریدی به هیچ وجه حاضر به از دست دادن رایگان این دارایی ارزشمند نیستند و در صورتی که توافقی برای تمدید حاصل نشود، شانس فروش او توسط باشگاه اسپانیایی بسیار بالا خواهد بود.

در میان تمامی مشتریان، به نظر می‌رسد که لک‌لک‌ها جدی‌ترین گزینه برای جذب این وینگر برزیلی محسوب می‌شوند تا ضمن پر کردن جای خالی ستاره مصری، خط آتش خود را با یک خرید نجومی احیا کنند. شنیده‌ها حاکی از آن است که دستمزد پیشنهادی برای وینیسیوس رقمی معادل ۵۰۰ هزار پوند در هفته خواهد بود که این مبلغ، ۱۰۰ هزار پوند فراتر از دریافتی فعلی محمد صلاح است.

در انتهای این گزارش نیز تاکید شده است که غول‌های فوتبال فرانسه و آلمان، یعنی پاری‌سن‌ژرمن و بایرن مونیخ نیز پس از برقراری تماس‌هایی با کادر مدیریتی بازیکن، نام خود را به صف علاقه‌مندان اضافه کرده‌اند. وینیسیوس که از فصل 2018-2019 پیراهن لوس‌بلانکوس را بر تن می‌کند، تا به امروز ۳ تاج‌گذاری در لالیگا و ۲ قهرمانی در چمپیونزلیگ را تجربه کرده و زننده تک‌گل قهرمانی تیمش در فینال سال ۲۰۲۲ پاریس، دقیقاً مقابل همین تیم لیورپول بوده است.

