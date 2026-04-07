تداوم حضور صخره در اولدترافورد؛ مگوایر یک سال دیگر در جمع شیاطین ماندنی شد
هری مگوایر با امضای قراردادی جدید، تعهد خود را به منچستریونایتد برای یک فصل دیگر تمدید کرد تا حضورش در تئاتر رویاها رسماً استمرار یابد.
به گزارش ایلنا، تداوم حضور هری مگوایر در قلب تپنده خط دفاعی اولدترافورد قطعی شد تا این مدافع باتجربه، بخشی از پروژه نوسازی شیاطین سرخ در دوران پساتحول باشد. علیرغم اینکه دوران حضور این مهره گرانقیمت در جمع منچستریها همواره با فراز و فرودها و حواشی رسانهای فراوانی همراه بوده، اما عملکرد درخشان و ثبات او در فصل جاری، وی را به یکی از ارکان غیرقابلجایگزین و تاثیرگذار در ترکیب اصلی مبدل کرده است.
نمایشهای مقتدرانه او در ماههای اخیر، مدیران باشگاه را مجاب کرد تا برای حفظ ثبات در سازمان دفاعی، قرارداد وی را به مدت یک سال دیگر تمدید کنند.
بر اساس توافقات صورت گرفته، مأموریت مگوایر در تئاتر رویاها تا سال ۲۰۲۷ میلادی استمرار خواهد یافت؛ ضمن اینکه در مفاد این قرارداد جدید، بندی گنجانده شده است که در صورت رضایت و توافق دو طرفه، امکان تمدید خودکار برای یک فصل اضافی نیز وجود خواهد داشت.
این تصمیم راهبردی در حالی اتخاذ شده که منچستریونایتد پس از روی کار آمدن مایکل کریک، شکلی کاملاً متفاوت به خود گرفته و با ارائه فوتبالی منسجم و رو به جلو، اکنون جایگاه مستحکم سوم را در جدول ردهبندی به خود اختصاص داده است.
تمدید قرارداد با مگوایر نشاندهنده اعتماد کامل کادر فنی به توانمندیهای رهبری او در رختکن است. در شرایطی که یونایتد برای بازگشت به روزهای اوج و کسب سهمیههای معتبر تلاش میکند، حفظ مهرههای کلیدی که با اتمسفر باشگاه آشنایی کامل دارند، اولویت اصلی کریک محسوب میشود.
با نهایی شدن این قرارداد، حالا هواداران امیدوارند که این مدافع ملیپوش با تمرکز بیشتر، روند رو به رشد خود را زیر نظر کادر فنی جدید ادامه داده و به یکی از ستونهای موفقیت تیم در مسیر بازگشت به قله فوتبال انگلیس تبدیل شود.