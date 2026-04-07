ترکیب احتمالی رئال و بایرن / آرایش جنگی در برنابئو

به گزارش ایلنا، یکی از بزرگ‌ترین تقابل‌های سنتی فوتبال در قاره سبز بار دیگر به روی صحنه بازمی‌گردد تا رئال مادرید و بایرن مونیخ در قاب تاریخ‌ساز رقابت‌های اروپایی، فصلی جدید را به نبردهای کلاسیک خود بیفزایند.

ورزشگاه سانتیاگو برنابئو در شامگاه چهارشنبه، میزبان بازی رفت مرحله یک‌چهارم نهایی لیگ قهرمانان خواهد بود؛ جایی که باواریایی‌های آماده در برابر مادریدی‌هایی صف‌آرایی می‌کنند که روند صعودی‌شان با یک باخت غیرمنتظره و تلخ در زمین مایورکا با چالش مواجه شد.

پس از لغزش بدموقع در ورزشگاه سون مویس، آربلوا در صدد است تا برای رویارویی با شاگردان ونسان کمپانی، دگرگونی‌های قابل‌توجهی را در ارنج ابتدایی خود ایجاد کند.

بر همین اساس، بازگشت فدریکو والورده به میانه میدان قطعی است و حضور تیاگو پیتارش که به تازگی در ترکیب اصلی رئال اوج گرفته، برای بازسازی توان هافبک‌های رئال مادرید، قطعی به نظر می‌رسد.

همچنین وینیسیوس جونیور که در مسابقه مقابل مایورکا از روی نیمکت کار را دنبال می‌کرد، بار دیگر به جمع ۱۱ نفر اصلی می‌پیوندد تا در کنار کیلیان امباپه خط آتش کهکشانی‌ها را تشکیل دهد.

در سایر پست‌ها، آردا گولر شانس بیشتری نسبت به جود بلینگام برای شروع بازی دارد، فران گارسیا و نیکو کارراس برای حضور در جناح چپ رقابت تنگاتنگی دارند و ادر میلیتائو نیز احتمالاً جایگزین دین هویسن در قلب دفاع خواهد شد.

این در حالی است که کورتوا، رودریگو و مندی به دلیل آسیب‌دیده گی غایب هستند و مجموعه‌ای از ستاره‌ها شامل امباپه، وینیسیوس، بلینگام، شوامنی، هویسن و کارراس در خطر محرومیت از بازی برگشت قرار دارند.

در سمت مقابل، بایرن مونیخ با تمام مهره‌های کلیدی خود از جمله هری کین راهی مادرید شده است. ونسان کمپانی اکنون می‌تواند با خیالی آسوده از گلزن اول خود بهره ببرد؛ بازیکنی که دوران نقاهت پس از مصدومیت در تیم ملی انگلیس را پشت سر گذاشته و برخلاف گفته‌های شوخی‌آمیز کیمیش، بدون نیاز به «صندلی چرخ‌دار» و در آمادگی کامل پا به چمن برنابئو خواهد گذاشت.

ترکیب احتمالی کهکشانی‌های مادریدی: لونین، الکساندر آرنولد، میلیتائو، رودیگر، فران گارسیا، شوامنی، والورده، پیتارش، گولر، امباپه و وینیسیوس.

ترکیب احتمالی باواریایی‌های مونیخی: نویر، استانیشیچ، اوپامکانو، تاه، لایمر، کیمیش، پاولوویچ، لوییس دیاز، گنابری، اولیسه و کین.

