تنش میان مراکش و سنگال ابعاد تازهای یافت
ماجرای پشتپرده مسابقه نهایی و پرحاشیه میان تیمهای ملی مراکش و سنگال از سوی نشریه لوموند فرانسه روایت شده است.
به گزارش ایلنا، پنج گزارش رسمی در خصوص جزئیات برگزاری نبرد نهایی جام ملتهای آفریقا در هجدهم ژانویه انتشار یافته است؛ مسابقهای که در ورزشگاه رباط با برتری یک بر صفر سنگال خاتمه یافت، اما پس از گذشت چندین ماه، با اتخاذ تصمیمات مدیریتی، مراکش فاتح مسابقات لقب گرفت. در محتوای منتشر شده توسط لوموند، مطالبات طرف سنگالی و پاسخهای منابع مراکشی بازتاب داده شده است.
مصطفی خسوس که مستندات داور، ناظر بازی، مدیر هماهنگی لجستیک و دو گزارش مرتبط با حوادث امنیتی را مطالعه کرده، بیان میکند: «کنفدراسیون فوتبال آفریقا درگیر اختلافات داخلی است و کمیتههای آن گزارشهای متناقضی منتشر میکنند.»
تعیین محل اقامت
مستندات موجود حاکی از آن است که مراکش از بدو امر با گزینش محل استقرار، تقابل را علیه سنگال آغاز کرده بود: «برنامهریزی شده بود اعضای تیم سنگال با قطار سریعالسیر راهی رباط شوند. اما آنها ناگهان دریافتند که باید در هتل ریهاب مستقر شوند؛ اقامتگاهی معمولی در قلب شهر که فاقد استانداردهای ضروری برای تدارکات یک مسابقه فینال بود. آنها این پیشنهاد را نپذیرفتند. متعاقباً کنفدراسیون فوتبال آفریقا هتل آمفیتریت در حاشیه پایتخت را که شرایط مطلوبتری داشت پیشنهاد کرد و مورد موافقت قرار گرفت.»
عبدولایه سیدوسو، فرد مسئول در فدراسیون سنگال، طی مکاتبهای اعتراضی اعلام کرد: «میخواهیم تأکید کنیم که اگر اشتباه نکنیم، نه هتل ریهاب و نه هتل آمفیتریت رباط در فهرست رسمی کمپهای پایه که از سوی کنفدراسیون تأیید و اعلام شده بود، قرار ندارند. این موضوع تردید جدی درباره رعایت استانداردهای مسابقات ایجاد میکند.» در این میان، طرف مراکشی مدعی شده که فوزی لقجع، نفر اول فدراسیون این کشور، در برطرف کردن چالشهای اقامتی و زمین تمرین نقش داشته است. یک مقام مطلع مراکشی به لوموند اظهار داشت که تمامی موارد پشتیبانی از پیش سازماندهی شده و بدون دخالت تیمها تعیین گشته بود. وی خاطرنشان کرد: «اگر تغییری هم صورت گرفته، برای سازگاری با سنگال بوده؛ کشوری برادر که مدام شکایت میکرد. حتی خود سنگال هم این را پذیرفته است. نمیتوان ما را به خاطر این موضوع مقصر دانست.»
همچنین در گزارشها به اقدامات مراکش برای زیر نظر گرفتن مخفیانه تمرینات سنگال اشاره شده است. تیم سنگال دریافت که محل تمریناتش در مجموعه محمد ششم، یعنی همان مکان استقرار رقیب، تعیین شده است. آنها با ارسال نامهای به نمایندگان کنفدراسیون به عدم رعایت حریم تاکتیکی اعتراض کرده و بابت رصد شدن برنامههای فنی خود ابراز نگرانی کردند.
این مستندات بر فشارهای وارده به ملیپوشان سنگال در آستانه بازی نهایی تاکید دارند. اعضای این تیم هنگام حضور در ایستگاه قطار رباط اگدال میان انبوه هواداران گرفتار شدند و «اعضای تیم معتقد بودند که پلیس حفاظت کافی را برای آنها فراهم نکرده است.»
در متن ارسالی برای کنفدراسیون فوتبال آفریقا ذکر شده است که «متأسفانه اظهارات پیش از مسابقه آرامشبخش نبود» و «اگر یک کمپین اطلاعرسانی و آگاهیبخشی برای هواداران و کادر فنی، بهویژه مربیان و تیمها، برگزار میشد، میتوانست واکنشها به یک تصمیم داوری جنجالی را از قبل مدیریت کرده و فشار احساسی در سکوها را کاهش دهد.»
پاپ تیائو، مسئول فنی تیم، به ضعفهای امنیتی غیرمتعارف اشاره کرد و با لحنی معترض مدعی شد که «بازیکنانش در خطر بودند.» یک رسانهای مراکشی که از این وضعیت برآشفته بود، در جواب گفت: «شما از نحوه برگزاری انتقاد کردید، اما بهخوبی میدانید که این مسابقه را کنفدراسیون برگزار میکند، نه فدراسیون فوتبال مراکش. بنابراین اگر انتقادی وجود دارد، به نظر من باید متوجه کنفدراسیون باشد، نه فدراسیون محلی.» خبرنگاران سنگالی با اعتراض به این سخنان و در میان تنشها پاسخ دادند که سرمربی هرگز مراکش را مقصر قلمداد نکرده است. سنگالیها خواستار تغییر داور کنگویی شدند. در این گزارش قید شده که در شامگاه هفدهم ژانویه، سنگال تقاضای جایگزینی ژان ژاک انگامبو ندالا را داشت؛ داوری که گزینش دیرهنگام او به دلیل قضاوتهای تردیدآمیز قبلی، سوالاتی جدی پیرامون عدالت او ایجاد کرده بود.
تقابل حقوقی بابت خروج از میدان در بازی نهایی
جدال مراکش و سنگال به دلیل صحنهای خاص در تاریخ ثبت شد که در آن سنگالیها در اعتراض به سوت داور، زمین را ترک کردند؛ اعلام یک ضربه پنالتی برای مراکش در لحظات پایانی که بازی را برای ۱۰ دقیقه متوقف کرد. براهیم دیاز، مهره رئال مادرید، نتوانست این پنالتی را به گل تبدیل کند. طرف مراکشی اصرار دارد که خروج از زمین طبق آییننامهها مستوجب تنبیه است: «خالد لمکشر، هماهنگکننده تونسی این فینال، به اعتراضات شدید کل تیم سنگال اشاره کرد که پس از اعلام پنالتی حتی بیشتر هم شد. او نوشت بازیکنان به سمت رختکن رفتند و بازی را ترک کردند، و توضیح داد که تنها «یک بازیکن (سادیو مانه) در زمین ماند و بعداً از یکی از اعضای کادر فنی خواست به رختکن برود و به بازیکنان بگوید برای ادامه مسابقه به زمین بازگردند.»
مدیران فدراسیون مراکش با ارسال دو لایحه به کنفدراسیون خواستار احقاق حقوق خود شدند. با توجه به ترک زمین توسط سنگال، طبق ضوابط باید از رقابتها کنار گذاشته میشدند. این استدلال در هفدهم مارس مورد پذیرش کمیته استیناف قرار گرفت و سنگال بازنده اعلام شد تا مراکش با حساب سه بر صفر برنده و قهرمان معرفی شود. فدراسیون سنگال با طرح شکایت در دادگاه داوری ورزش، این اتفاق را بزرگترین دستبرد اداری در تاریخ فوتبال برشمرد. کنفدراسیون در مقطعی مراکش را قهرمان و سنگال را تیم دوم معرفی کرد، اما آن اطلاعیه دیگر در دسترس نیست و از آن زمان تاکنون این نهاد به صورت رسمی اهدای جام به مراکش را تایید نکرده است.
پاتریس موتسپه، رئیس اهل آفریقای جنوبی کنفدراسیون، از بیان دیدگاه خود امتناع کرده و صرفاً گفته است که «به تصمیم کمیته استیناف احترام میگذارد» و رویکرد مشابهی در قبال حکم نهایی دادگاه داوری ورزش در ماههای آتی خواهد داشت.
در حال حاضر، ملیپوشان سنگال ستاره دوم را روی لباس خود حک کردهاند، جام قهرمانی در شهرهای سنگال گردانده شده و کنفدراسیون نیز پاداشی ۱۰ میلیون دلاری به آنها پرداخت کرده است.
تنش میان اعضای دو تیم
قاضی میدان در گزارش خود آورده است: «در دقیقه ۹۷ وقفهای موقت در بازی ایجاد شد. به دستور سرمربی سنگال بازیکنان به رختکن بازگشتند. پس از بازگشت بازیکنان سنگال به زمین، مسئول امنیت از آنها خواست بازی موقتاً بهدلیل ناآرامیهایی که هواداران سنگالی علیه پلیس ایجاد کرده بودند، متوقف شود.»
احمد عثمان مصری، ناظر بازی، نیز گزارش داد که «اعضای رسمی و بازیکنان ذخیره هر دو تیم تلاش کردند با یکدیگر درگیر شوند.» هماهنگکننده مسابقه نیز عنوان کرد: «هواداران از کنترل خارج شده بودند و خشونت شدیدی از خود نشان دادند. پلیس ضدشورش مجبور به مداخله شد تا در نهایت اوضاع را کنترل کرده و منطقه بین سکوها و زمین بازی را ایمن کند.» کنفدراسیون فوتبال آفریقا رفتارهای غیرورزشی برخی اعضای هر دو تیم را محکوم کرد. در بخشهای داخلی ورزشگاه، درگیریهایی میان مدیران دو کشور، بهویژه در مقابل آسانسورها رخ داد. همچنین آقای نجم به نکتهای حیاتی اشاره کرد: او تاکید دارد که در نشست کمیته اجرایی در تانزانیا، رئیس کنگویی کمیته داوران اعتراف کرده که در زمان وقفه بازی، دستوراتی به داور ابلاغ شده تا بازیکنان سنگال را با کارت زرد جریمه نکند (در حالی که این کار منجر به اخراج دو بازیکن سنگالی میشد) «تا بازی پس از بازگشت به زمین حفظ شود.»
یکی از اعضای هیئت سنگال مدعی شد: «یکی از آنها به ما گفت: «شما از الجزایریها هم بدترید.» فدراسیون مراکش این ادعا را تکذیب کرده است.
بستری شدن سه بازیکن سنگال بر اثر مسمومیت
در مستندات امنیتی ذکر شده است که «سه بازیکن سنگالی پس از مسمومیت غذایی در رختکن به بیمارستان منتقل شدند.» همچنین به حرکات نامناسب توپجمعکنهای مراکشی اشاره شده که قصد داشتند «حوله دروازهبان سنگال را بگیرند» و این اقدام موجب بروز تنشهایی با گلر ذخیره شد که قصد محافظت از آن را داشت؛ واقعهای که «چندین بار منجر به افتادن افراد روی زمین شد تا اینکه اوضاع کنترل شد.»
در نهایت، هر دو فدراسیون بر سر یک نکته توافق دارند: آنها «بیکفایتی» و «بیمسئولیتی» کنفدراسیون فوتبال آفریقا را محکوم میکنند. منبعی نزدیک به فدراسیون مراکش میگوید: «به ما گفتند کمیته انضباطی تحت تأثیر سنگال قرار گرفته و حالا میگن مراکش روی کمیته استیناف تأثیر گذاشته؛ این یک تناقض گیجکننده است.»