متخصصی که ستاره بایرن به او اعتماد دارد
پزشک اسپانیایی پشت موفقیت هری کین
پزشک اسپانیایی ناشناسی که سالهاست مسئول مراقبت از مچ پای هری کین است، نقش مهمی در حفظ آمادگی این مهاجم انگلیسی ایفا کرده است.
به گزارش ایلنا، الکساندرو الوریاگا، پزشک ورزشی اهل مادرید، بیش از پنج سال است که بهصورت اختصاصی وضعیت مچ پای هری کین را تحت نظر دارد. این در حالی است که او با وجود جایگاه برجستهاش در حوزه پزشکی، همواره از حضور در رسانهها خودداری کرده و اطلاعات چندانی از فعالیتهایش در دسترس نیست.
این پزشک که در حال حاضر در کانادا فعالیت میکند و بهعنوان استاد دانشگاه مکمستر و مدیر برنامه «طب سوزنی پزشکی معاصر» شناخته میشود، نقش مهمی در کاهش آسیبدیدگیهای مکرر کین داشته است. مهاجم بایرن مونیخ پیش از همکاری با او، چندین بار از ناحیه مچ پا دچار مصدومیت شده بود، اما این مشکلات بهمرور کاهش یافته و شرایط بدنی او به ثبات رسیده است.
الوریاگا که از سال ۱۹۹۳ خارج از اسپانیا فعالیت حرفهای دارد، در زمینه پیشگیری و درمان آسیبهای ورزشی در سطح بالا چهرهای شناختهشده محسوب میشود. او همچنین در هماهنگی کامل با کادر پزشکی باشگاه بایرن مونیخ، روند درمان و آمادهسازی کین را مدیریت میکند.
در همین راستا، این پزشک اسپانیایی اخیراً در درمان جمال موسیالا، دیگر بازیکن بایرن، نیز نقش داشته و به بهبود مصدومیت او کمک کرده است؛ بازیکنی که اکنون آماده حضور در دیدار مقابل رئال مادرید است.
یکی از مهمترین دستاوردهای الوریاگا، توسعه تکنیکی موسوم به «نورومدولاسیون عملکردی» است؛ روشی که در درمان آسیبهای ورزشکاران حرفهای کاربرد گستردهای پیدا کرده است. او این تکنیک را در جریان یک نشست تخصصی در مونیخ به جامعه پزشکی معرفی کرده است.
هری کین که اکنون یکی از مهرههای کلیدی بایرن محسوب میشود، بخش مهمی از آمادگی جسمانی خود را مدیون این پزشک میداند. این مهاجم انگلیسی در فصل جاری عملکرد درخشانی داشته و با ثبت ۴۸ گل در ۴۰ بازی، از مدعیان اصلی کفش طلای اروپا به شمار میرود.
به این ترتیب، مسیر حرفهای کین و الوریاگا در سالهای اخیر بهنوعی به یکدیگر گره خورده و نقش این پزشک در موفقیتهای مهاجم بایرن، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.