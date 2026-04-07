فلیک و نسخه چندپُسته: ۹ بازیکن بارسلونا تغییر نقش دادند!

به گزارش ایلنا به نقل از مارکا، فلیک در فصل جاری با استفاده از رویکردی متفاوت، از توانایی چندپُسته بازیکنان بارسلونا بهره برده و چهره‌ای منعطف به ترکیب این تیم بخشیده است. جرارد مارتین، اریک گارسیا، دنی اولمو، فران تورس، رافینیا، مارکوس رشفورد، فرمین، رونالد آرائوخو و ژوائو کانسلو از جمله بازیکنانی هستند که زیر نظر او تغییر پست را تجربه کرده‌اند.

در این میان، اریک گارسیا به‌عنوان نمونه بارز این انعطاف‌پذیری شناخته می‌شود. این بازیکن کاتالان در طول فصل در چهار پست مختلف از جمله دفاع راست، دفاع چپ، هافبک میانی و مدافع مرکزی به میدان رفته و در تمامی این نقش‌ها عملکرد قابل قبولی داشته است. با توجه به مصدومیت مارک برنال، پیش‌بینی می‌شود او در دیدارهای پیش‌رو در کنار پدری در خط میانی قرار بگیرد.

از سوی دیگر، جرارد مارتین نیز به یکی از نمونه‌های موفق این تغییرات تبدیل شده است. او که در ابتدا به‌عنوان رقیب بالده در سمت چپ خط دفاعی مطرح بود، پس از جدایی اینیگو مارتینز، به‌عنوان مدافع میانی مورد استفاده قرار گرفت. به‌طوری‌که تاکنون تعداد بازی‌های او در مرکز خط دفاعی (۲۳ بازی) از حضورش در کناره‌ها (۱۹ بازی) بیشتر شده است.

دنی اولمو نیز اخیراً به این روند اضافه شده و در دیدار مقابل اتلتیکومادرید در نقش «مهاجم کاذب» (False 9) به میدان رفت؛ پستی که پیش‌تر تجربه محدودی در آن داشت. در خط حمله، فران تورس و رشفورد نیز در چند پست مختلف به کار گرفته شده‌اند؛ تورس هم در جناح چپ و هم در نوک حمله بازی کرده و رشفورد علاوه بر سمت چپ، در برخی دیدارها در جناح راست نیز به میدان رفته است.

رافینیا، که در حال حاضر مصدوم است، دیگر بازیکن چندپُسته ترکیب بارسلونا محسوب می‌شود. او علاوه بر حضور در جناح چپ، در سمت راست و حتی در نقش هافبک تهاجمی نیز به کار گرفته شده است. فرمین نیز در کنار این بازیکنان، علاوه بر پست تخصصی خود در میانه میدان، در جناح چپ نیز بازی کرده است.

در خط دفاعی نیز علاوه بر اریک گارسیا، دو بازیکن دیگر یعنی آرائوخو و کانسلو قابلیت بازی در چند پست را دارند؛ آرائوخو می‌تواند در دفاع مرکزی و سمت راست بازی کند و کانسلو نیز توانایی حضور در هر دو جناح خط دفاعی را دارد.

این رویکرد تاکتیکی فلیک، بارسلونا را به تیمی با قابلیت تطبیق بالا تبدیل کرده؛ تیمی که می‌تواند بسته به شرایط مسابقه، چیدمان خود را به‌سرعت تغییر دهد.

