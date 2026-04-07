برتری نسبی پاریسنژرمن، بایرن، بارسلونا و آرسنال
پیشبینی مرحله یکچهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا
بر اساس مدل آماری «Elo»، چهار تیم پاریسنژرمن، بایرن مونیخ، بارسلونا و آرسنال شانس بیشتری برای صعود به نیمهنهایی لیگ قهرمانان اروپا دارند، هرچند هیچ تقابلی کاملاً یکطرفه نیست.
به گزارش ایلنا، با مشخص شدن دیدارهای مرحله یکچهارم نهایی لیگ قهرمانان فصل ۲۶-۲۰۲۵، تحلیلها اینبار نه بر پایه مسائل فنی، بلکه بر اساس مدل ریاضی «Elo» انجام شده است؛ سیستمی که با سنجش «قدرت واقعی» تیمها بر اساس عملکردشان، احتمال پیروزی و صعود را محاسبه میکند.
در این مدل، برخلاف ردهبندیهای سنتی، عناوین و افتخارات لحاظ نمیشود، بلکه کیفیت نتایج و سطح رقبا معیار اصلی است. بهعنوان نمونه، پیروزی مقابل تیمهای قدرتمند امتیاز بیشتری نسبت به برد مقابل تیمهای ضعیفتر دارد و شکست برابر تیمهای پایینتر نیز اثر منفی بیشتری بر رتبه میگذارد.
همچنین در این تحلیل، عواملی چون میزبانی (با امتیاز مثبت برای تیم میزبان)، احتمال تساوی (حدود ۲۷ درصد بر اساس دادههای تاریخی) و سناریوهای وقتهای اضافه و ضربات پنالتی نیز لحاظ شدهاند تا تصویری واقعبینانه از شانس صعود هر تیم ارائه شود.
پاریسنژرمن - لیورپول؛ رقابتی نزدیک با برتری خفیف فرانسویها
بر اساس این مدل، نزدیکترین تقابل بین پاریسنژرمن و لیورپول است. نماینده فرانسه با ۵۴ درصد شانس صعود، برتری اندکی نسبت به حریف انگلیسی دارد. هر دو تیم در بازیهای خانگی خود شانس بیشتری برای پیروزی دارند و همین موضوع این دیدار را به جدالی کاملاً حساس و وابسته به جزئیات تبدیل کرده است.
رئال مادرید - بایرن مونیخ؛ کفه ترازو به سود آلمانیها
در این تقابل، بایرن مونیخ با ۵۵.۵ درصد شانس صعود، اندکی از رئال مادرید پیش است. نکته تعیینکننده، دیدار برگشت در مونیخ ارزیابی شده؛ جایی که برتری میزبانی برای بایرن نقش مهمی در افزایش احتمال صعود این تیم دارد، هرچند اختلاف کلی همچنان محدود است.
بارسلونا - اتلتیکومادرید؛ برتری محسوس کاتالانها
در دربی اسپانیا، بارسلونا با ۶۲.۱ درصد شانس صعود، وضعیت بهتری دارد. نکته قابل توجه اینکه این تیم حتی در بازی برگشت در ورزشگاه متروپولیتانو نیز بر اساس مدل آماری، شانس بیشتری نسبت به اتلتیکومادرید دارد. این برتری دوگانه نشاندهنده فاصله کیفی دو تیم در شرایط فعلی است، هرچند اتلتیکو همچنان امیدهایی برای خلق شگفتی دارد.
اسپورتینگ - آرسنال؛ یکطرفهترین تقابل مرحله
یکطرفهترین دیدار این مرحله به تقابل آرسنال و اسپورتینگ لیسبون اختصاص دارد. نماینده انگلیس با ۷۳.۱ درصد شانس صعود، فاصله قابل توجهی با حریف پرتغالی دارد و حتی در بازی رفت در لیسبون نیز شانس بیشتری برای پیروزی دارد.
در مجموع، مدل «Elo» از مرحله یکچهارم نهایی تصویری متشکل از دو دیدار کاملاً نزدیک (پاریسنژرمن-لیورپول و بایرن-رئال)، یک تقابل با برتری مشخص (بارسلونا-اتلتیکو) و یک جدال نسبتاً یکطرفه (آرسنال-اسپورتینگ) ارائه میدهد.
با این حال، همانطور که در فوتبال بارها دیده شده، آمار و احتمالات تنها بخشی از واقعیت هستند و سرنوشت نهایی در زمین مسابقه رقم خواهد خورد.