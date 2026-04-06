زنوزی: فدراسیون باید پشت تراکتور بایستد/ رفتار AFC دوگانه است

به گزارش ایلنا، محمدرضا زنوزی مطلق مالک باشگاه تراکتور تبریز روز دوشنبه در گفت‌وگویی با اشاره به مکاتبه این باشگاه با AFC ، اظهار داشت: در چنین شرایط ویژه‌ای، وظیفه فدراسیون فوتبال این بود که موضوع را با جدیت تا انتها پیگیری کند و تغییر محل برگزاری مسابقات مطالبه ملی باشد و از ظرفیت‌های بین‌المللی خود استفاده کند؛ نه اینکه به یک نامه‌نگاری ساده بسنده کند و بعد هم بار مسئولیت را به گردن باشگاه بیندازد.

زنوزی با انتقاد از سخنان اخیر مهدی تاج، افزود: موضع اخیر فدراسیون فوتبال درباره وضع موجود هیچ تناسبی با شرایط ابلاغی وزارت ورزش ندارد. در این شرایط، فدراسیون باید پشت تراکتور می‌ایستاد، نه اینکه فضا را چندصدایی کند و نماینده ایران را در برابر کنفدراسیون فوتبال آسیا تنها بگذارد.

مالک تراکتور ادامه داد: ما خویشتن‌داری کردیم، اما برخی آقایان از این خویشتن‌داری سوءاستفاده می‌کنند تا از چالش‌ها فاصله بگیرند یا از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند. ما در نامه‌ای به AFC با استدلال‌های روشن، درباره شرایط امنیتی منطقه و فورس‌ماژور بودن وضعیت توضیح داده‌ایم؛ از جمله اینکه حتی آمریکا هم از شهروندان خود خواسته از عربستان خارج شوند. از طرفی شرایط ایران هم به‌گونه‌ای است که جمع‌کردن بازیکنان و اعزام تیم به این مسابقه به‌سادگی ممکن نیست، ضمن اینکه بازیکنان خارجی هم در چنین فضایی تمایل چندانی به حضور ندارند.

وی با اشاره به رفتار دوگانه AFC گفت: وقتی در ایران حتی یک اتفاق کوچک رخ می‌دهد، فوراً بحث ناامنی و سلب میزبانی مطرح می‌شود، اما حالا با وجود شرایط جنگی در عربستان، این کشور همچنان میزبان مسابقات است. این برخورد دوگانه و ناعادلانه است و AFC باید درباره معیارهایش پاسخ روشن بدهد.

زنوزی همچنین تأکید کرد: باشگاه تراکتور در این پرونده، تمام تلاش خود را به کار گرفته تا فوتبال ایران متضرر نشود و منافع کشور در اولویت قرار بگیرد. ما نمی‌خواهیم تصمیمات احساسی یا ناعادلانه به اعتبار فوتبال ایران آسیب بزند؛ به همین دلیل با دقت، خویشتن‌داری و مسئولیت‌پذیری جلو رفته‌ایم و در مکاتبات خود تمامی جوانب حقوقی را لحاظ کرده‌ایم تا بهانه‌ای برای ضربه به فوتبال کشورمان فراهم نشود.

مالک باشگاه تراکتور در ادامه گفت: وقتی تاج می‌گوید اگر تراکتور بخواهد، شرایط را فراهم می‌کنیم، این حرف یعنی واگذار کردن مسئولیت به باشگاه. مگر قرار است باشگاه به‌تنهایی در این پرونده بجنگد؟ فدراسیون باید موضع رسمی، شفاف و قاطع می‌گرفت و اجازه نمی‌داد در چنین فضایی چندصدایی ایجاد شود.

زنوزی در ادامه به جایگاه بین‌المللی مهدی تاج نیز اشاره کرد و گفت: او نایب‌رئیس AFC هستند. اگر آنچه ما در نامه گفته‌ایم درست است، چرا از حق تراکتور دفاع نمی‌کنند؟ و اگر نادرست است، چرا صریح و شفاف آن را به ما اعلام نمی‌کنند؟ AFC یا باید پاسخ روشن بدهد یا فدراسیون باید با تمام توان مقابل این تصمیم بایستد حداقل انتظار ما این بود که تاج با مقامات عالی‌رتبه فوتبال، از جمله رئیس فیفا، تماس بگیرد و صراحتاً بگوید در آسیا با یک تصمیم دوگانه و ناعادلانه روبه‌رو هستیم. اگر لازم بود، باید از مسیرهای حقوقی و قضایی هم موضوع را پیگیری می‌کردند.

زنوزی در پایان تأکید کرد: مسئله فقط یک بازی نیست؛ اصل ماجرا این است که فدراسیون در بزنگاه باید کنار تیم ایرانی می‌ایستاد. اما متأسفانه نه‌تنها این اتفاق نیفتاد، بلکه با مواضع مبهم و محافظه‌کارانه، بار مسئولیت را از دوش خود برداشت و عملاً توپ را به زمین باشگاه تراکتور انداخت؛ در حالی که تراکتور در تمام مکاتبات خود، دفاع از شأن و جایگاه کشور را در اولویت قرار داده و برای جلوگیری از هرگونه آسیب به فوتبال ایران، با حداکثر مسئولیت‌پذیری حرکت کرده است.

