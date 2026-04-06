اورونوف راهی یک تیم ازبکستانی شد/ خداحافظ پرسپولیس

به گزارش ایلنا، بر اساس اعلام رسانه‌های ازبکستانی فوق‌ستاره تاثیرگذار پرسپولیس با عقد قراردادی قرضی و یک ماهه به تیم اندیجان ازبکستان پیوست.

ارزش قرارداد اورونوف با این باشگاه ازبکستان برای یک ماه ۳۰ هزار دلار اعلام شده است.

پیش از اورنوف، برخی دیگر از ستاره‌های ازبکستانی شاغل در فوتبال ایران شامل اودیل خامروبکوف، رستم آشورماتوف و ایگور سرگیف هم به دلیل شرایط ویژه ایران اجازه جدایی از لیگ برتر و پیوستن قرضی به تیم‌های کشور خودشان را در آستانه شروع جام جهانی ۲۰۲۶ پیدا کرده بودند و آنها هم قراردادهای خود را با تیم‌های جدیدشان امضا کرده‌اند.

اورونوف در باشگاه اندیجان پیراهن شماره ۹۹ را به تن خواهد کرد؛ ضمن آنکه هدایت این تیم را سامول بابایان مشهور، سرمربی سابق تیم ملی ازبکستان برعهده دارد.

فصل جدید لیگ ازبکستان به تازگی آغاز شده و در حال حاضر از ۳ بازی اول خود، یک پیروزی و دو شکست کسب کرده و در رده دهم جدول قرار دارد. رتبه‌ای که قطعا تا پایان فصل بارها دستخوش تغییر خواهد شد.

