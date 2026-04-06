سانیا در انتظار کاروان «شهدای ناوگروه دنا»
ایران با 99 ورزشکار و همراه، آماده رقابت در بازیهای آسیایی ساحلی
دبیرکل کمیته ملی المپیک از آخرین هماهنگیها برای اعزام کاروان ورزشی ایران به بازیهای آسیایی ساحلی سانیا 2026 خبر داد و تأکید کرد این کاروان با هدف حضور شایسته و اهتزاز پرچم کشور، در 10 رشته و با ترکیب 99 نفره عازم این رقابتها خواهد شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک ، دکتر مهدی علینژاد، دبیرکل کمیته ملی المپیک، با اشاره به آخرین وضعیت اعزام کاروان ورزشی ایران به بازیهای آسیایی ساحلی سانیا ۲۰۲۶ اظهار داشت: روز گذشته علاوه بر نشست حضوری با کادر سرپرستی و مدیران کمیته، یک نشست آنلاین و برخط نیز با حضور دکتر محمدرضا عابدی محزون مدیرکل دفتر برنامه ریزی و نظارت وزارت ورزش و جوانان به نمایندگی از این وزارتخانه با سرپرستان کلیه رشتههای اعزامی برگزار کردیم تا آخرین نکات مهم و ضروری را به آنها گوشزد کنیم.
در این نشست تأکید شد که هدف اصلی از این اعزام، اهتزاز پرچم جمهوری اسلامی ایران در میدانهای مسابقه و همچنین حضور شایسته و زیبنده نام جمهوری اسلامی ایران است.
دکتر علینژاد در ادامه درباره مسیر اعزام کاروان توضیح داد: کاروان ورزشی ایران با نام شهدای ناوگروه دنا، به صورت زمینی راهی مرز باجگیران خواهد شد و از طریق مرز هوایی ترکمنستان خود را به چین میرساند. خوشبختانه کلیه هماهنگیهای لازم با نهادهای داخلی و خارجی انجام شده و انشاءالله حضوری منظم، هماهنگ و در شأن ورزش ایران خواهیم داشت.
دبیرکل کمیته ملی المپیک همچنین خاطرنشان کرد: در نظر داریم پیش از اعزام نهایی، یک نشست هماهنگی به صورت گروهی با کلیه نفرات اعزامی برگزار کنیم تا تمامی موارد لازم از قبیل مقررات اقامتی، زمانبندی، مسائل تشریفاتی و انتظارات فنی و اخلاقی به طور کامل مطرح و جمعبندی شود.
دبیرکل کمیته ملی المپیک در ادامه با ارائه جزئیات ترکیب کاروان ایران تصریح کرد: کاروان ورزشی جمهوری اسلامی ایران با نام شهدای ناوگروه دنا، در مجموع ۹۹ نفر اعزام خواهند شد که ۵۷ ورزشکار و ۴۲ مربی، سرپرست، گروه پزشکی، خبری و کادر سرپرستی در آن حضور خواهند داشت.
وی افزود: ورزشکاران ایران در ۱۰ رشته فوتبال ساحلی، دو و میدانی ساحلی، هندبال ساحلی، کشتی ساحلی، کبدی ساحلی، والیبال ساحلی، جوجیتسو، صعود ورزشی (سنگنوردی)، واترپلو و بسکتبال سهنفره در این دوره از بازیها به میدان خواهند رفت.
علی نژاد در پایان گفت: امیدواریم با برنامهریزیهای انجامشده، کاروان ایران در تمام این رشتهها حضوری شایسته و درخور نام کشورمان داشته باشد.