۴۲ سرباز والیبال ایران به انتخاب پیاتزا
فهرست جدید تیم ملی والیبال ایران معرفی شد
سرمربی تیم ملی والیبال ایران ۴۲ بازیکن را برای معرفی به فدراسیون جهانی و حضور در اردوی آمادهسازی این تیم برای حضور شایسته در دو رویداد مهم سال 2026 انتخاب کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از دپارتمان ارتباطات فدراسیون والیبال، روبرتو پیاتزا سرمربی ایتالیایی تیم ملی والیبال کشورمان اسامی ۴۲ بازیکن را برای معرفی به فدراسیون جهانی والیبال به منظور حضور در مسابقات لیگ ملتهای ۲۰۲۶ اعلام کرد که به شرح زیر است:
پاسور : عرشیا بهنژاد، عمران کوکجیلی، جواد کریمی، علی رمضانی، ایلشن داودیپور و اردلان سید عباسی
قطر پاسور: امین اسماعیلنژاد، علی حاجیپور، بردیا سعادت، پویا آریاخواه، امیرمحمد گلزاده، محسن دلاوری، علی ممبینی و یونس قلیچ نیازی
دریافت کننده قدرتی: مرتضی شریفی، پوریا خانزاده، امیرحسین اسفندیار، علی حق پرست، مبین نصری، میثم صالحی، احسان دانش دوست، متین حسینی، امیررضا آفتاب آذری، علیرضا عبدالحمیدی و اسماعیل مسافر
مدافعان میانی : محمد ولی زاده، یوسف کاظمی، سید عیسی ناصری، مهدی جلوه، نیما باطنی، آرمین قلیچ نیازی، شایان مهرابی، طاها بهبودنیا، امیررضا سرلک، متین احمدی، علیرضا مصلح آبادی و امیرحسن ملا عباسی
لیبروها: محمدرضا حضرت پور، آرمان صالحی، مرتضی طباطبایی، کمیل خجسته و حسین حاجیکلاته
پس از جلسات و مذاکرات متعدد سید میلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال با روبرتور پیاتزا، بر اساس برنامهریزیهای انجام شده با توجه به شرایط فعلی و همچنین شرکت تیم فولاد سیرجان در رقابتهای لیگ قهرمانان مردان آسیا و حضور لژیونرها در لیگهای خارجی مقرر شد نخستین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی والیبال کشورمان از یازدهم تا ۳۰ اردیبهشت ماه با حضور ۳۰ بازیکن در شهرستان نور زیر نظر مربیان (به ترتیب حروف الفبا) علی فتاحی، عادل غلامی، رحمان محمدیراد و غلامرضا مومنیمقدم برگزار شود. طبق برنامهریزیهای انجام شده دومین مرحله اردوی آمادهسازی بازیکنان دعوت شده از ۳۱ اردیبهشت تا ۹ خرداد در ترکیه و سومین مرحله هم ۱۰ تا ۱۸ خرداد در برزیل برگزار خواهد شد.
عباس نظریان به عنوان سرپرست، محمدامین شاکری به عنوان آنالیزور، دکتر ابارشی به عنوان پزشک، دکتر رحیمی به عنوان پزشک تغذیه، دکتر حسین کرد فیروزجانی به عنوان فیزیوتراپ، پیمان نعمتپور به عنوان بدنساز و سجاد نوری به عنوان ماساژور دیگر اعضای ایرانی کادر فنی تیم ملی والیبال کشورمان را تشکیل میدهند.
تمرینات تیم ملی والیبال کشورمان با حضور کادر فنی ایرانی طبق برنامه و نظارت پیاتزا از تاریخ یازدهم اردیبهشت برگزار خواهد شد و روبرتو پیاتزا، توماس توتولو و جیانی روسی به همراه دیگر لژیونرها پس از پایان رقابتهای باشگاهی و انجام هماهنگیهای لازم به اردوی تیم ملی اضافه خواهند شد.
همچنین مقرر شد بازیکنان تمرینات بدنسازی خود را براساس برنامه به صورت انفرادی از یکم اردیبهشت ماه آغاز کنند تا با آمادگی نسبی وارد اردو شوند.
مرحله مقدماتی لیگ ملتهای والیبال در گروه مردان با 108 مسابقه از 20 خرداد تا 28 تیرماه سال 1405 پیگیری میشود که مردان والیبال ایران هفته اول در کشور برزیل، هفته دوم در فرانسه و هفته سوم در صربستان به مصاف حریفان خود میروند.
همچنین مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا که تیم قهرمان سهمیه المپیک 2028 لسآنجلس به دست میآورد از ۱۳ تا ۲۲ شهریور امسال در فوکواوکا ژاپن برگزار خواهد شد.
بر اساس مقررات جدید لیگ ملتهای والیبال تیمها باید حدود دو ماه مانده به آغاز رقابتها اسامی بازیکنان خود را به عنوان لیست بلند در سیستم ثبتنام آنلاین فدراسیون جهانی والیبال ثبت نمایند و فدراسیون والیبال به همراه روبرتو پیاتزا در تلاش است با توجه به شرایط فعلی کشور و محدودیتهای موجود هماهنگیهای لازم برای اجرای هر چه بهتر این برنامه را انجام دهد و در صورت تغییر شرایط با توجه به نیاز ها و امکانات، تغییرات لازم مطابق با نظر سرمربی تیم ملی صورت خواهد پذیرفت.