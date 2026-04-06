خبر بزرگ برای بایرن؛ هری کین آماده نبرد با رئال
هری کین با حضور در تمرینات بایرن مونیخ نگرانیها درباره مصدومیتش را برطرف کرد و حالا میتواند در دیدار حساس مقابل رئال مادرید به میدان برود.
به گزارش ایلنا، ونسان کمپانی در آستانه دیدار حساس برابر رئال مادرید بار دیگر میتواند روی مهاجم اصلیاش حساب کند. هری کین که در جریان بازیهای ملی دچار مصدومیت شده بود و نگرانیهایی را در اردوی بایرن به وجود آورده بود، حالا شرایط بازی پیدا کرده است.
برخلاف گمانهزنیهایی که پس از صحبتهای یوشوا کیمیش مطرح شده بود، این مهاجم انگلیسی بدون مشکل آماده حضور در ترکیب تیمش در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو است.
کین که در این فصل لیگ قهرمانان اروپا ۱۰ گل به ثمر رسانده، مهمترین مهره تهاجمی بایرن در مصاف با رئال مادرید به شمار میآید. تیم آلمانی در شرایطی راهی این مسابقه میشود که در سالهای اخیر نتوانسته در برنابئو به پیروزی برسد و همچنان خاطره درخشش خوسلو و دبل او برابر بایرن در ذهن هواداران باقی مانده است. با این حال بایرنیها در مرحله یکچهارم نهایی این رقابتها به دنبال جبران نتایج گذشته هستند.
بایرن مونیخ در سالهای دور همواره یکی از دشوارترین رقبای رئال مادرید در فوتبال اروپا به حساب میآمد، اما بررسی تقابلهای اخیر دو تیم نشان میدهد شرایط تغییر کرده است. در ۱۰ رویارویی گذشته، بایرن تنها یک بار موفق به شکست رئال مادرید شده است؛ دیداری که به بازی رفت مرحله نیمهنهایی فصل ۱۲-۲۰۱۱ برمیگردد.
همان تقابلی که در نهایت با ضربات پنالتی به سود نماینده آلمان پایان یافت و بسیاری آن را هنوز به خاطر دارند. پس از آن مسابقه، برتری در اکثر دیدارها با رئال مادرید بوده است.
در آمار کلی مسابقات رودررو نیز رقابت نزدیکی میان دو تیم دیده میشود. رئال مادرید تاکنون ۱۳ بار مقابل بایرن پیروز شده، چهار دیدار با تساوی به پایان رسیده و بایرن مونیخ هم ۱۱ پیروزی به دست آورده است.
مجموع گلهای زده نیز نشاندهنده رقابت نزدیک دو باشگاه است؛ رئال ۴۵ بار دروازه بایرن را باز کرده و بایرن هم ۴۲ گل به ثمر رسانده است. حالا قرار است فصل تازهای از این تقابل بزرگ که به «الکلاسیکوی اروپایی» معروف شده، در برنابئو رقم بخورد.