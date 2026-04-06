غایبان بارسلونا در بازی با اتلتیکو مشخص شدند

شاگردان هانسی فلیک در روز دوشنبه، تمرینات آماده‌سازی خود را در کمپ سیتات اسپورتیوا خوان گامپر پیگیری کردند تا مهیای نبرد رفت از مرحله یک‌چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا در روز چهارشنبه برابر اتلتیکو مادرید شوند؛ مسابقه‌ای که کماکان غیبت فرانکی دی‌یونگ در آن قطعی است. ستاره خط میانی اهل هلند روزهای انتهایی روند درمان آسیب‌دیدگی همسترینگ پای راست خود را سپری می‌کند، ولی پیش‌بینی نمی‌شود که برای شهرآورد روز شنبه برابر اسپانیول به لیست تیم اضافه گردد.

این بازیکن در روز ۲۶ فوریه و در جریان تمرینات تیمی با مصدومیت مواجه گردید و کادر پزشکی زمان دوری او از میادین را بین ۵ الی ۶ هفته تخمین زدند. روز پنج‌شنبه پیش رو و بلافاصله پس از تقابل با روخی‌بلانکوس، این دوران نقاهت خاتمه می‌یابد و سرمربی آلمانی به همراه دستیارانش متقاعد شده‌اند که این هافبک برای نبرد با اسپانیول شرایط بازی را پیدا خواهد کرد. استراتژی کادر فنی بر این است که وی در دربی کاتالونیا برای دقایقی به میدان برود تا برای مسابقه سرنوشت‌ساز برگشت چمپیونزلیگ در استادیوم متروپولیتانو که مقرر است روز سه‌شنبه ۱۴۱۴۱۴ام برگزار گردد، در فرم ایده‌آل قرار داشته باشد.

مارک برنال که از کمند مصدومیت رنج می‌برد، دیگر غایب این جلسه تمرینی لقب گرفت؛ بازیکنی که در تقابل پیشین برابر تیم مادریدی با پیچ‌خوردگی از ناحیه مچ پای چپ روبرو شده بود. آندریاس کریستنسن نیز به دلیل تداوم روند ریکاوری ناشی از پارگی خفیف رباط صلیبی زانوی پای چپ، در این تمرینات شرکت نکرد.

از سوی دیگر، رونالد آرائوخو که در مسابقه روز شنبه در استادیوم متروپولیتانو خواهان خروج از زمین شده بود، پا به پای سایر اعضای تیم به تمرین پرداخت. مدافع ملی‌پوش اروگوئه‌ای با یک کشیدگی جزئی در عضلات ران پای چپ مواجه شده بود، اما مشکلی برای همراهی تیمش در دور رفت مرحله یک‌چهارم نهایی معتبرترین تورنمنت باشگاهی اروپا نخواهد داشت.

سرمربی تیم به منظور تکمیل نفرات حاضر در تمرین، از بازیکنان رده پایه و ذخیره نظیر تامی مارکس، آلوارو کورتس، خاوی اسپارت و دیه‌گو کوخن دعوت به عمل آورد. افزون بر این، رافینیا نیز در کمپ تمرینی باشگاه رویت شد؛ این وینگر برزیلی متعاقب بازگشت از سرزمین مادری‌اش، مستقیماً راهی سیتات اسپورتیوا گردید تا پروسه توانبخشی مربوط به آسیب‌دیدگی عضله دوسر ران پای راست خود را پیگیری نماید.

کاتالان‌ها در روز سه‌شنبه، واپسین جلسه آماده‌سازی پیش از پذیرایی از اتلتیکو مادرید را برگزار خواهند نمود و پس از آن، هانسی فلیک در کنار ژوائو کانسلو با حضور در سالن کنفرانس مطبوعاتی، پاسخگوی سوالات خبرنگاران پیرامون این جدال فوق‌العاده حساس و تماشایی خواهند بود.

