به گزارش ایلنا، مهاجم پرسپولیس مقابل کاستاریکا از دقیقه ۷۲ به میدان رفت. علی علیپور باز هم با دوندگی بالا، سرعت تیم ملی را افزایش داد، با نحوه پرسینگ و دویدن خود به چیدمان تیم ملی عمق بخشید و از همه مهم تر توپ های پشت دفاع حریف را دریافت کرد و در عرض همان 20 دقیقه با احتساب وقت های تلف شده نیمه دوم، چهار موقعیت گل ساخت که یکی را با بدشانسی گل نکرد (دروازه بان حریف راه ورود توپ به دروازه را بست) یک بار توپ از مقابل سرش گذشت و دو بار هم امیرحسین محمودی را در موقعیت گل قرار داد.

این نحوه بازی علی علیپور نشان داد امیر قلعه نویی می تواند در جام جهانی روی ستاره پرسپولیس برای تصاحب توپ های پشت دفاع حریفان حساب باز کند. حریفانی که مقابل ایران، بالا بازی می کنند و ما برای ضربه زدن به آنها می توانیم از سرعت علیپور بهره بگیریم.

وظیفه علیپور در تیم ملی پس از ورود به زمین، عمق بخشیدن به چیدمان تیم، پرسینگ پرفشار برای پس گرفتن مالکیت توپ، دوندگی بی امان برای مختل کردن بازی‌سازی حریفان، تصاحب توپ های پشت دفاع برای طراحی ضد حمله و استفاده از سرعت خود برای ساختن موقعیت گل است.

علیپور این وظایف را هم مقابل کیپ ورد و ازبکستان در تورنمنت قبلی و هم برابر کاستاریکا در بازی اخیر به درستی انجام داد.قلعه نویی هم از همین ویژگی علیپور خوشش می آید، برای او فرق نمی کند ۹۰ دقیقه بازی کند یا ۱۸ دقیقه، او تمام توانش را به کار می گیرد تا آنچه قلعه نویی خواسته مو به مو انجام شود.

