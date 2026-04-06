واکنش جنجالی کامیابینیا به تهدید ترامپ و حمایت ایرانیان خارجنشین
هافبک سابق پرسپولیس با انتشار پیامی در فضای مجازی نسبت به اتفاقات اخیر و شرایط جنگی واکنش نشان داد.
به گزارش ایلنا، کمال کامیابینیا، بازیکن سابق تیمهای نفت تهران، پرسپولیس و ذوبآهن، با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود به شرایط اخیر کشور و درگیر شدن ایران در جنگ تحمیلی واکنش نشان داد.
او در پیامی که منتشر کرده نوشته: "ایران فقط یک خاک نیست، ریشه ماست... خاطره پدرانمان، آینده فرزندانمان ...، اگر زیرساختها میسوزد، اگر چراغ کارخانهای خاموش میشود، اگر جوانی امیدش را از دست میدهد... این فقط یک خبر نیست، یک «فاجعه زنده» است."
در ادامه این پیام آمده است: "درد آنجاست که بعضیها از دور، از امنیت، نشستهاند و برای ویرانی همین خاک کف میزنند.. نمیفهمند هر آجر که میریزد، روی زندگی یک ملت فرو میریزد... روی عزت، روی آینده، روی نفس کشیدن ما."
همچنین در ادامه آمده است: "اینجا بحث سیاست نیست... بحث «شرف» است. بحث این است که وقتی خانهات آتش گرفت آب میآوری، نه اینکه بنشینی و شعلهها را تشویق کنی. ایران میماند... با تمام زخمهایش... اما تاریخ فراموش نمیکند چه کسانی کنار مردم ایستادند و چه کسانی پشت به وطن کردند."