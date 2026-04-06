واکنش سرمربی لخ پوزنان به تساوی صدرنشین

به گزارش ایلنا، تیم لخ پوزنان در حساس‌ترین دیدار هفته بیست‌وهفتم لیگ اکستراکلاسا لهستان با تساوی بدون گل در زمین یاگیلونیا متوقف شد؛ مسابقه‌ای که علی قلی‌زاده در آن 84 دقیقه برای تیمش بازی کرد. با این نتیجه، لخ پوزنان با 45 امتیاز همچنان در صدر جدول باقی ماند و یاگیلونیا نیز با 42 امتیاز در تعقیب این تیم قرار گرفت.

نیلز فردریکسن، سرمربی لخ پوزنان، پس از این مسابقه گفت: «بازی بسیار تاکتیکی بود و هر دو تیم تلاش می‌کردند حریف را کنترل کنند. به همین دلیل موقعیت‌های زیادی ایجاد نشد، اما این در مسابقات سطح بالا طبیعی است. ما تا حدود دقیقه 60 موقعیت‌های بیشتری داشتیم، اما در دقایق پایانی یاگیلونیا فشار بیشتری وارد کرد. در مجموع تساوی بدون گل نتیجه‌ای عادلانه بود.»

او درباره تصمیمات فنی خود نیز توضیح داد: «در تعویض‌ها تلاش کردم ساختار تیم حفظ شود و به همین دلیل نیازی ندیدم لوئیس پالما را زودتر به زمین بیاورم. او می‌تواند زمان بیشتری بازی کند و این مسئله طبیعی است.»

فردریکسن همچنین از عملکرد ماتئوش اسکرشیپچاک در خط دفاعی تمجید کرد و گفت: «او مقابل حریفی فیزیکی نمایش بسیار خوبی داشت. ما در حال حاضر سه مدافع میانی باکیفیت داریم و گزینه‌های متعددی برای انتخاب در اختیارمان است.»

سرمربی لخ پوزنان در ادامه به شرایط رقابت در لیگ اشاره کرد و گفت: «لیگ بسیار متعادل است و هر تیم نقاط قوت خاص خود را دارد. با وجود اینکه از 27 بازی 12 پیروزی کسب کرده‌ایم، اما میانگین امتیازات تیم‌ها نزدیک به هم است و همین موضوع نشان می‌دهد رقابت چقدر فشرده است.»

او در پایان تأکید کرد: «با وجود تساوی مقابل یاگیلونیا همچنان صدرنشین هستیم و هفت بازی دیگر تا پایان فصل باقی مانده است. 21 امتیاز در دسترس است و هنوز هیچ چیز مشخص نشده؛ احتمالاً مثل فصل گذشته قهرمان در هفته‌های پایانی مشخص خواهد شد.»

