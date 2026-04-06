اولیایی: نباید لیگ را تعطیل کنیم
کاظم اولیایی معتقد است میتوان لیگ فوتبال را با برگزاری یک تورنومنت با بازیکنان داخلی به سرانجام رساند.
به گزارش ایلنا، رقابتهای لیگ برتر فوتبال ایران پس از جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی در میانه هفته بیستوسوم متوقف شد و وضعیت ادامه مسابقات در هالهای از ابهام قرار گرفت.
این وقفه در حالی رخ داده که تیمهای استقلال، تراکتور و سپاهان در ردههای اول تا سوم جدول قرار دارند و همین موضوع، احتمال اعلام زودهنگام قهرمان را قوت بخشیده است؛ مسئلهای که میتواند واکنش و اعتراض سایر مدعیان را بهدنبال داشته باشد. در کنار این موضوع، در روزهای اخیر صحبتهایی در خصوص احتمال برگزاری ادامه لیگ نیز مطرح شده است.
کاظم اولیایی، کارشناس و پیشکسوت فوتبال، در این خصوص گفت: «چون لیگ ناتمام است، حتماً باید یک فکر اساسی کرد. کشور ما در شرایط استثنایی قرار دارد. یا باید بیاییم این فرصت را به تیمها بدهیم تا بدون بازیکنان خارجی، مجدداً آمادگی پیگیری مسابقات را داشته باشند، یا باید مسابقات را بدون معرفی قهرمان، نیمهتمام رها کنیم. فوتبال به عنوان بخشی از زندگی ما باید جریان داشته باشد و به همین دلیل باید فوتبال ما مجدداً به فعالیت خود ادامه دهد و برگزار شود.»
وی افزود: «در این شرایط که بسیاری از تیمها، محورها و ستون فقراتشان بازیکنان خارجی است و باشگاهها اختیار آن بازیکنان خارجی را در اختیار ندارند، شاید حق به حقدار نرسد. در نتیجه باید تدبیر جدیدی بیندیشیم و مسابقات را حتماً با نیروهای داخلی برگزار کنیم و برای معرفی تیمها در سطح آسیا، به مسابقات چندجانبه کوچکتر بیندیشیم؛ چون باید برای مسابقات آسیایی، قهرمان و نایبقهرمان را معرفی کنیم.
حالا این امکان وجود دارد که با موافقت تیمها، دو تیم راهیافته به مسابقات آسیا را معرفی کنیم. نه میتوان لیگ را تعطیل کرد و نه میتوان بدون بازیکنان خارجی مسابقات را پیگیری کرد. این پیشنهاد شخصی من است.»
این کارشناس فوتبال در خصوص احتمال معرفی استقلال تهران که اکنون در جدول ردهبندی لیگ برتر در رتبه نخست قرار دارد، به عنوان قهرمان لیگ تاکید کرد: «صدرنشینی یک تیم، ملاک قهرمانی آن نیست. در هفتههای پایانی، مسابقات حساستر و امتیازها بیشتر ردوبدل میشود. اما شاید بتوان با یک موافقت، لیگ را با برگزاری چند مسابقه با بازیکنان داخلی پیگیری کرد؛ مثلاً یک مسابقات چندجانبه برگزار کنیم و چند تیمی که مدعی قهرمانی هستند در این مسابقات حاضر شوند. مهمترین موضوع، پیگیری مسابقات است؛ چرا که این فوتبال بخشی از زندگی ما ایرانیهاست. تمام تدبیر دشمن این است که ما را از زندگی عادی فلج کند و همه تلاش دولت و حاکمیت ما این است که زندگی عادیمان را داشته باشیم. در نتیجه باید تدابیری اندیشیده شود تا مسابقات را پیگیری کنیم.»