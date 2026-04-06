به گزارش ایلنا، پیکارهای کشتی فرنگی قهرمانی قاره کهن از امروز دوشنبه به میزبانی شهر بیشکک شروع شد و ۵ ملی‌پوش کشورمان پنجه در پنجه رقبا انداختند.

در دسته ۵۵ کیلوگرم، محمد حسینوند پناهی در گام اول برابر نورزات کابدی رخیموف قزاقستانی قرار گرفت و با حساب ۴ بر صفر به برتری دست یافت. این فرنگی‌کار در مرحله بعدی رو در روی اختیار باتیروف ازبکستانی ایستاد، اما با نتیجه ۱۰ بر صفر شکست خورد. او اکنون برای تداوم حضور در مسابقات و رسیدن به گروه شانس مجدد، باید در انتظار صعود رقیب ازبک خود به دیدار پایانی بماند.

در دسته وزنی ۶۳ کیلوگرم، عرفان جرکنی که در دور ابتدایی با قرعه استراحت روبرو شده بود، در مرحله دوم باید با پیروز جدال بین هانگ وونگ چویی از کره جنوبی و هانگشنگ ویو از کشور چین روبه‌رو می‌شود.

علی اسکو، فرنگی‌کار وزن ۷۷ کیلوگرم کشورمان نیز پس از استراحت در گام نخست، در دور دوم برابر یونگ هون نوح از کره جنوبی صف‌آرایی کرد و با کسب پیروزی ۵ بر ۲، موفق شد جواز حضور در مرحله نیمه‌نهایی را به دست آورد.

در وزن ۸۷ کیلوگرم، غلامرضا فرخی در همان دور اول مقابل محمد سلطان زودا، نماینده تاجیکستان قرار گرفت و در زمانی کمتر از ۲ دقیقه با اجرای ۴ فن بارانداز پیاپی، پیروزی قاطع ۹ بر صفر را به نام خود ثبت کرد. وی در ایستگاه بعدی باید به مصاف محمدکودیر رسول‌اف از کشور ازبکستان برود.

در نهایت و در دسته فوق سنگین ۱۳۰ کیلوگرم، امین میرزازاده پس از پشت سر گذاشتن قرعه استراحت در دور اول، در گام دوم مهیای رویارویی با فرد پیروز در مسابقه میان نامبارداگوا باتبایار از مغولستان و رومن کیم از قرقیزستان خواهد شد.

