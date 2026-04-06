ادعای جنجالی درباره فینال جام ملتهای آفریقا
یک خبرنگار مراکشی با طرح ادعاهایی جنجالی مدعی شد بازیکنان تیم ملی سنگال پس از فینال جام ملتهای آفریقا از انجام تست دوپینگ خودداری کردهاند.
به گزارش ایلنا، یوسف التمسامانی، خبرنگار مراکشی، در ویدیویی که در صفحه شخصی خود منتشر کرده، مدعی شده بازیکنان تیم ملی سنگال پس از پایان دیدار فینال جام ملتهای آفریقا مقابل مراکش، از انجام تست دوپینگ اجتناب کردهاند.
تیم ملی سنگال در فینال سال ۲۰۲۵ این رقابتها موفق شد با تکگل در وقتهای اضافه مراکش را شکست دهد، اما فدراسیون فوتبال آفریقا تصمیم گرفت عنوان قهرمانی را از این تیم سلب و به مراکش واگذار کند.
التمسامانی در اظهارات خود عنوان کرد:«بازیکنان سنگال تنها ۳۵ دقیقه پس از مراسم اهدای جام، ورزشگاه پرنس مولای عبدالله رباط را ترک کردند.» وی افزود: «این زمان برای انجام تستهای دوپینگ کافی نیست و این سؤال مطرح است که آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ کجاست؟»
او همچنین مدعی شد که منابعی در بروکسل با کنفدراسیون فوتبال آفریقا (CAF) و آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ (WADA) تماس گرفتهاند، اما تاکنون پاسخی دریافت نشده است.
این خبرنگار در ادامه با اشاره به افزایش تردیدها درباره این موضوع گفت:«گمانهزنیها درباره فرار بازیکنان سنگال از تست دوپینگ در حال افزایش است و علاوه بر آن، اطلاعاتی نیز درباره بروز بحرانهای داخلی در فدراسیون فوتبال این کشور وجود دارد.»
با این حال، تاکنون هیچ واکنش رسمی از سوی مسئولان فوتبال آفریقا یا نهادهای بینالمللی مرتبط در این خصوص منتشر نشده است.