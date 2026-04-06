قرعهکشی جام حذفی: سیتی و چلسی در فینال؟
قرعهکشی مرحله نیمهنهایی رقابتهای جام حذفی انگلیس برگزار شد و تیمهای حاضر رقبای خود را شناختند.
به گزارش ایلنا، با پایان مرحله یکچهارم نهایی جام حذفی انگلیس، اتحادیه فوتبال به صورت رسمی برنامه دیدارهای مرحله نیمهنهایی را اعلام کرد تا مسیر چهار تیم باقیمانده برای رسیدن به فینال رویایی ومبلی مشخص شود.
بر اساس این قرعهکشی، منچسترسیتی که با پیروزی مقتدرانه ۴ بر ۰ مقابل لیورپول خط و نشانی جدی برای تمام مدعیان کشیده بود، باید به مصاف ساوتهمپتون برود. شاگردان پپ گواردیولا که با این برد رکورد خیرهکننده ۱۸ پیروزی پیاپی خانگی در این مسابقات را در کارنامه دارند، بخت بالایی برای صعود به فینال دارد، اما ساوتهمپتون با حذف آرسنال نشان داده که تخصص ویژهای در متوقف کردن بزرگان دارد.
در دیگر دیدار این مرحله، چلسی که با برد پرگل و تحقیرآمیز ۷ بر ۰ مقابل پورتویل به این مرحله رسیده، رو در روی لیدزیونایتد قرار میگیرد. لیدز پس از یک ماراتن نفسگیر مقابل وستهم و پیروزی در ضربات پنالتی، به دنبال تکرار خاطرات خوش گذشته و شگفتیسازی مقابل آبیهای لندن است. تقابل چلسی و لیدز همواره از جذابیتهای خاصی در فوتبال جزیره برخوردار بوده و این نبرد سنتی در حساسترین مقطع جام حذفی، هیجان را به اوج خود میرساند. شاگردان روزنیور به خوبی میدانند که غفلت مقابل لیدز میتواند به قیمت از دست رفتن جامی تمام شود که برای آنها اهمیت استراتژیک دارد.
بر اساس اعلام رسمی اتحادیه فوتبال انگلیس، مسابقات نیمهنهایی در تاریخهای ۲۵ و ۲۶ آوریل (اوایل اردیبهشت ماه) برگزار خواهد شد تا تکلیف دو فینالیست این دوره مشخص شود. نگاهی به تاریخچه این مسابقات نشان میدهد که آرسنال همچنان با ۱۴ عنوان قهرمانی پرافتخارترین تیم تاریخ افای کاپ است و منچستریونایتد با ۱۳ جام در تعقیب آنهاست. چلسی اما این فرصت را دارد تا با رسیدن به فینال و کسب نهمین قهرمانی خود، از جمع تیمهای ۸ تایی (لیورپول و تاتنهام) جدا شده و به تنهایی در رتبه سوم پرافتخارترینهای این جام قدیمی تکیه بزند.
از سوی دیگر منچسترسیتی که مدتی است دوباره مثل سابق درخشانش شده به دنبال شکستن رکوردهایی جدید است. پپ گواردیولا که همواره تاکید کرده جام حذفی برای او ارزشی برابر با لیگ برتر دارد، تیمش را در آستانه یک فینال دیگر میبیند. پیروزی بر ساوتهمپتون میتواند سیتی را به چهارمین فینال پیاپی برساند؛ دستاوردی که در فوتبال مدرن انگلیس بینظیر به نظر میرسد. باید دید آیا ساوتهمپتون و لیدز میتوانند با ارائه یک بازی فداکارانه، محاسبات بزرگان را به هم بزنند یا در نهایت شاهد یک فینال تمامعیار بین سیتی و چلسی در لندن خواهیم بود. آنچه مشخص است، جام حذفی امسال با حذف زودهنگام مدعیانی چون لیورپول و آرسنال، فرصتی طلایی را برای دیگر تیمها فراهم کرده تا نام خود را در تالار افتخارات فوتبال بریتانیا جاودانه کنند.