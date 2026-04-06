اینتر ۵-۲ رم: فاتح اسکودتو مشخص است!

به گزارش ایلنا، اینتر پس از وقفه بازی‌های ملی کاملاً احیاشده و آماده نشان داد؛ بازگشت لائوتارو مارتینز هم با بازگشت به پیروزی همراه شد: در هفته سی‌ویکم سری‌ A، نراتزوری در ورزشگاه سن‌سیرو با نتیجه ۵-۲ رم را در هم کوبید.

بازی به‌سرعت آغاز شد و شاگردان کیوو تنها پس از یک دقیقه قفل بازی را شکستند؛ لائوتارو پاس مارکوس تورامِ روی فرم را دریافت کرد و توپ را از کنار میله اسویلار به گل تبدیل کرد.

رمی‌ها کم‌کم بر بازی مسلط شدند و در دقیقه ۴۰ توانستند بازی را به تساوی بکشانند؛ ضربه سر مانچینی روی ارسال رنش کار را ۱-۱ کرد.

به نظر می‌رسید رم به بازی برگشته، اما در واپسین لحظات نیمه اول، هاکان چالهان‌اوغلو از فاصله‌ای بیش از ۳۰ متر شوتی زد که زیر طاق دروازه جای گرفت و با این گل تماشایی در دقیقه ۲+۴۵ بازی را ۲-۱ کرد.

در نیمه دوم نمایش درخشان اینتر آغاز شد: لائوتارو در دقیقه ۵۲ با گل دوم خودش (باز هم روی پاس تورام) نتیجه را ۳-۱ کرد و تنها سه دقیقه بعد، خود تورام با ضربه سر روی یک ضربه کرنر گل چهارم را به ثمر رساند.

بازی که ۴-۱ شد، تیم گاسپرینی کاملاً از پا افتاده بود و در دقیقه ۶۳ نیکولو بارلا هم موفق به گلزنی شد. میهمانان در دقیقه ۷۰ با گل لورنزو پلگرینی یکی از گل‌ها را جبران کردند تا بازی با نتیجه نهایی ۵-۲ به پایان برسد.

