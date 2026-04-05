داور بازی رئال و بایرن مونیخ معرفی شد
یوفا مایکل اولیور، داور سرشناس انگلیسی، را برای قضاوت دیدار رفت رئال مادرید و بایرن مونیخ انتخاب کرد.
به گزارش ایلنا، کمیته داوران اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا)، سکان قضاوت نبرد حساس سهشنبه شب میان رئال مادرید و بایرن مونیخ را به دستان مایکل اولیور انگلیسی سپرده است. این قاضی میدان که اصالتی از شهر اشینگتون دارد، برای پنجمین بار در دوران حرفهای خود، وظیفه سوت زدن در دیداری با حضور کهکشانیها را بر عهده خواهد داشت.
سوت آغاز این دوئل تمامعیار که در چارچوب دور رفت از مرحله یکچهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا برگزار میشود، راس ساعت ۲۲:30 در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو به صدا در خواهد آمد.
اولیور ۴۱ ساله که از سال ۲۰۱۲ نامش در فهرست داوران بینالمللی دیده میشود، در این مسابقه استوارت برت و جیمز مینوارینگ را به عنوان کمکهای خود در کنار خطوط خواهد داشت. همچنین، مسئولیت حساس اتاق کمکداور ویدیویی (VAR) بر دوش جرد ژیلت و مارکو دیبلو از ایتالیا قرار گرفته است و اندرو مدلی نیز نقش داور چهارم را ایفا میکند.
نگاهی به سابقه قضاوتهای این داور برای مادریدیها نشان میدهد که آنها در چهار تقابل پیشین، تنها یک بار طعم شکست را چشیدهاند؛ باختی خانگی با نتیجه 3-1مقابل یوونتوس در آوریل ۲۰۱۸ که البته مانع از صعود دراماتیک و بهیادماندنی سفیدپوشان به نیمهنهایی چمپیونزلیگ نشد.
در سه مسابقه دیگر، لوس بلانکوس همواره با حضور اولیور پیروز میدان بودهاند: غلبه بر اینتراخت فرانکفورت با حساب 2-0 در سوپرجام اروپای ۲۰۲۲، برد 2-1 برابر براگا در آگوست ۲۰۲۲، و در نهایت برتری پرگل 4-3 مقابل المپیاکوس در نوامبر گذشته از فصل جاری رقابتهای قارهای.
در سوی مقابل، آمار باواریاییها با سوتهای این داور انگلیسی بسیار درخشانتر است. از مجموع هفت دیداری که اولیور برای بایرن مونیخ قضاوت کرده، غولهای آلمانی در شش مسابقه فاتح از زمین خارج شدهاند. برتری برابر بشیکتاش (3-1) در مارس ۲۰۱۸، در هم کوبیدن اتلتیکو مادرید (4-0) در اکتبر ۲۰۲۰، پیروزی قاطع مقابل بارسلونا (3-0) در سپتامبر ۲۰۲۱، غلبه بر پاری سن ژرمن (۱−۰۱-۰۱−۰) در فوریه ۲۰۲۳، برد مقابل بایر لورکوزن (۳-0) در مارس ۲۰۲۵ و در نهایت پیروزی برابر فلامینگو (۴−۲۴-۲۴−۲) در جام جهانی باشگاهها طی ژوئن گذشته، کارنامه پربار بایرن با این داور را نشان میدهد.
تنها موردی که مونیخیها با قضاوت اولیور به پیروزی نرسیدند، تساوی 1-1 برابر ردبول سالزبورگ در دور رفت یکهشتم نهایی فصل 2021-2022 بود.
این داور سرشناس در آخرین مأموریت خود، شنبه گذشته جدال حساس منچسترسیتی و لیورپول در مرحله یکچهارم نهایی جام حذفی انگلیس را در ورزشگاه اتحاد سوت زد که با پیروزی قاطع ۴−۰۴-۰۴−۰ شاگردان پپ گواردیولا خاتمه یافت. در عرصه ملی نیز، او اخیراً قضاوت پیروزی 1-0 ترکیه مقابل کوزوو را بر عهده داشت که منجر به مسجل شدن صعود ترکها به جام جهانی ۲۰۲۶ گردید.
گفتنی است که دیگر جدال سهشنبه شب از دور رفت مرحله یکچهارم نهایی را دانیل زیبرت، داور آلمانی، سوت خواهد زد. در این مسابقه، یان سیدل و رافائل فولتن به عنوان کمکداور، دانیل اشلاگر به عنوان داور چهارم و تیم دو نفره باستین دانکرت و سورن استورکس در اتاق VAR، تیم داوری را تکمیل خواهند کرد.