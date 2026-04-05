اختصاصی: تکلیف برگزاری لیگ برتر ایران مشخص شد

به گزارش خبرنگار ایلنا، با توجه به شرایط جنگی و حملات صورت گرفته آمریکا و رژیم صهیونی مسابقات لیگ برتر و پیگیری آن به موضوعی چالش برانگیز طی روزهای اخیر تبدیل شده بود.

در حالیکه بحث و گمانه‌زنی زیادی در خصوص پیگیری مسابقات یا لغو آن شکل گرفته، مدیران باشگاه‌های لیگ برتری و همچنین مسوولان برگزاری مسابقات دقایقی پیش در ‌وبیناری به بحث و تبادل نظر با یکدیگر پرداختند.

خروجی این جلسه در نهایت به تعیین سرنوشت لیگ بعد از بحث نهایی بین مهدی تاج با وزیر ورزش و همچنین مسوولان ذیصلاح سپرده شد.

در این جلسه بیشتر باشگاه‌ها با توجه به بحث امنیت بازیکنان و دیگر اعضای تیم و همچنین شرایط اسکان و مسائل مالی، به تعویق مسابقات نظر داشتند. با این حال گفته می‌شود پیمان حدادی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس بیش از سایر باشگاه‌ها به موضوع انجام مسابقات و پیگیری دیدارهای باقی‌مانده اصرار داشته است.

از جمله نظرات اعلامی در این جلسه آنلاین می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱- پیگیری مسابقات در یک استان (احتمالا کرمان)

۲- تعویق مسابقات و برگزاری آن بعد از جام جهانی

۳- هجده تیمی شدن لیگ برتر و تعطیلی لیگ کنونی

موضوع اصلی البته انتخاب تیم قهرمان و نماینده ایران به آسیا برای فصل آتی بود که در نهایت قرار شد مهدی تاج به عنوان رییس فدراسیون و بهاروند به عنوان ریاست سازمان لیگ در جلسه‌ای با حضور وزیر ورزش و دیگر مسوولان به بررسی آن بپردازند.

با این حال بیشتر باشگاه‌ها با اشاره به خسارت وارده به زیرساخت‌ها و همچنین نبود امنیت لازم و شرایط اقتصادی، رای به تعویق یا تعطیلی مسابقات دادند.

باید دید هفته آتی خروجی این جلسه با چه تصمیمی همراه خواهد بود و تکلیف مسابقات این فصل چه خواهد شد.

