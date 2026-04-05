به گزارش ایلنا، با وجود برتری ۲ بر ۱ آبی‌اناری‌ها در تقابل با اتلتیکو مادرید، لامین یامال در سوت پایان بازی با چهره‌ای مغموم و کلافه مستطیل سبز را ترک کرد. ریشه این نارضایتی در شماره ۱۰ کاتالان‌ها، همان‌طور که هانسی فلیک نیز به آن اذعان داشت، به این موضوع برمی‌گشت که او «تمام توان و تلاش خود را در زمین به کار گرفته بود»؛ ادعایی که با بررسی داده‌های آماری وب‌سایت اوپتا کاملا اثبات می‌شود و نشان‌دهنده نمایش درخشان و بی‌نقص دیگری از سوی این ستاره جوان است.

در جریان نبرد روز شنبه، این پدیده خط حمله با ثبت ۷ شوت، طراحی ۵ فرصت گلزنی، انجام ۷ عبور موفق از یار مستقیم و ارسال ۵ سانتر، عنوان زهرآگین‌ترین مهره ترکیب بارسلونا را به خود اختصاص داد. وی همچنین با ثبت ۳۱ پاس در یک‌سوم دفاعی حریف و ۱۰۱ بار لمس توپ، عملکردی فوق‌العاده داشت و در این دو فاکتور، تنها پدری را بالاتر از خود می‌دید.

در فاز تدافعی و درگیری‌ها نیز، این استعداد پرورش‌یافته در لاماسیا موفق به ثبت ۲ قطع توپ شد و ۳ بار هم بازیکنان حریف را وادار به انجام خطا کرد؛ هرچند که قاضی میدان از اعلام چند خطای مشهود دیگر روی پای او چشم‌پوشی کرد.

نکته حائز اهمیت دیگری که محوریت مطلق یامال را در پیاده‌سازی برنامه‌های تاکتیکی بارسلونا برجسته می‌سازد، تمایل و اعتماد بالای سایر بازیکنان برای سپردن توپ به اوست. بر اساس نقشه‌های پاس‌کاری ارائه شده توسط اوپتا، ۶ بازکین ترکیب تیم بیشترین تعداد پاس‌های خود را به مقصد یامال ارسال کرده‌اند: دنی اولمو با ۱۲ پاس، فرمین لوپز با ۶ پاس، روبرت لواندوفسکی با ۲۲ پاس، ژول کنده با ۱۲ پاس، پدری با ۱۹ پاس و نهایتاً رونالد آرائوخو با ۹ پاس، بیشترین ارتباط تیمی را با این ستاره آینده‌دار داشته‌اند.

انتهای پیام/