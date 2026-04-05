واکنش فرهاد مجیدی به احتمال سقوط تیمش
سرمربی ایرانی البطائح پس از تساوی ۲-۲ برابر تیم سابقش تأکید کرد با وجود مشکلات خط حمله، اطمینان کامل دارد که تیمش در لیگ امارات ماندنی خواهد بود.

به گزارش ایلنا،  تیم فوتبال اتحاد کلباء روز شنبه در هفته بیست‌ویکم لیگ برتر امارات دو بار با گل‌های سامان قدوس از البطائح پیش افتاد، اما شاگردان فرهاد مجیدی هر دو بار موفق شدند عقب‌افتادگی را جبران کنند تا در نهایت این دیدار مهیج با تساوی ۲-۲ به پایان برسد؛ نتیجه‌ای که امیدهای البطائح برای بقا را زنده نگه داشت.

فرهاد مجیدی پس از پایان این مسابقه خانگی و تقابل با تیم سابقش، با لحنی مطمئن درباره آینده البطائح گفت: «تیمم بازیکنان خوبی دارد ولی از کمبود شانس رنج می‌بریم. با این حال، ۱۰۰ درصد به بقای تیم اطمینان دارم و پیش‌تر هم گفته‌ام که فصل را در جایگاهی بهتر تمام خواهیم کرد.»

او با اشاره به مشکلات تیم در خط حمله توضیح داد که این ضعف از ابتدای فصل وجود داشته و پس از جدایی آناتولی برتراند شدت گرفته است. مجیدی افزود: «باشگاه، سیکو لیگا مهاجم فرانسوی را از کلباء جذب کرد، اما وجود یک بند در قراردادش مانع بازی او در این دیدار شد.»

سرمربی البطائح در پایان بر ضرورت حفظ تمرکز در بازی‌های آینده تأکید کرد تا تیم بتواند نتایج بهتری کسب کرده و جایگاه خود را در لیگ حرفه‌ای امارات تثبیت کند.

 

اخبار مرتبط
