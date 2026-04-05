توضیح مالک تراکتور درباره خسارت جنگی

به گزارش ایلنا، با گذشت نزدیک به چهل روز از آغاز جنگ تحمیلی و حملات تجاوزکارانه‌ای که بخش‌هایی از زیرساخت‌ها و حتی مناطق غیرنظامی کشور را هدف قرار داده، بسیاری از فعالان اقتصادی نیز با تبعات سنگین این بحران مواجه شده‌اند. در این میان، محمدرضا زنوزی، مالک باشگاه تراکتور و از سرمایه‌گذاران شناخته‌شده بخش خصوصی، از جمله چهره‌هایی است که مجموعه‌های اقتصادی او نیز آسیب دیده‌اند.

زنوزی که مالک و سهامدار چندین شرکت تولیدی و خدماتی از جمله هواپیمایی آتا و شرکت رخش خودرو دیزل است، در تازه‌ترین اظهارات خود اعلام کرد که در طول بیش از یک ماه گذشته، کارخانجات تحت مدیریت او از فعالیت بازمانده و خسارت‌های قابل توجهی متحمل شده‌اند. همچنین گزارش‌هایی درباره آسیب دیدن برخی هواپیماهای متعلق به مجموعه او مطرح شده است.

با این حال، مالک باشگاه تراکتور تأکید کرد که تمایلی به بیان سختی‌ها و خسارت‌های شخصی ندارد و اولویت اصلی را شرایط کشور می‌داند. او در این باره گفت: «بیش از یک ماه است که جنگ شروع شده و تمامی کارخانجات ما از کار افتاده‌اند و خسارت‌های بزرگی را هم متحمل شده‌ام. دوست ندارم از سختی‌ها بگویم.»

زنوزی در ادامه با اشاره به نگاه خود نسبت به شرایط فعلی کشور افزود: «چندین بار دوستان به من گفتند که شما همیشه از ایران می‌گویید اما درباره مجموعه‌های اقتصادی خود صحبت نمی‌کنید. پاسخ من این بود که ایران باید باشد تا من باشم. تا امروز کسی نمی‌تواند بگوید که من اولویت را به منافع شخصی خودم داده‌ام.»

او همچنین تأکید کرد که در چنین شرایطی باید نگاه به آینده و بازسازی کشور باشد و گفت: «همیشه گفته‌ام بعداً بهترش را می‌سازیم و اکنون اولویت اول همه ما باید ایران باشد.»

با ادامه درگیری‌ها، آثار اقتصادی و اجتماعی جنگ بیش از پیش نمایان شده و بسیاری از فعالان اقتصادی با چالش‌های جدی روبه‌رو هستند. در این میان، مواضع چهره‌هایی مانند زنوزی نشان می‌دهد که بخشی از سرمایه‌گذاران خصوصی تلاش دارند در کنار عبور از این شرایط دشوار، نگاه خود را معطوف به بازسازی و احیای دوباره ظرفیت‌های اقتصادی کشور نگه دارند.

