نتیجه تلخ بود، اما از تیم رضایت دارم

به گزارش ایلنا، روخی‌بلانکو در جریان دیدارهای هفته سی‌ام مسابقات لالیگا، در ورزشگاه خانگی خود میزبان بارسلونا بود که این تقابل حساس در نهایت با واگذاری نتیجه و شکست ۲ بر ۱ شاگردان دیگو سیمئونه به پایان رسید.

سرمربی آرژانتینی اتلتیکو مادرید پس از این ناکامی خانگی در سالن کنفرانس مطبوعاتی حاضر شد و با اشاره به عملکرد قابل قبول شاگردانش با وجود یک بازیکن کمتر، عنوان کرد که حالا تمام حواس تیم باید معطوف به رقابت‌های آتی در لیگ قهرمانان اروپا باشد.

ال‌چولو در واکنش به صحنه جنجالی اخراج بازیکن تیمش ترجیح داد سکوت کند و اظهار داشت: «مایلم هیچ اظهارنظری درباره دریافت کارت قرمز نداشته باشم. ما این بازی را با نتیجه ۲ بر ۱ واگذار کرده‌ایم و دیگر فرقی نمی‌کند چه حرفی به زبان بیاوریم. منطقی‌تر این است که به موضوعات سازنده‌تر بپردازیم. زمانی که یک اتفاق تا این حد روشن و بدیهی است، اصولا لزومی برای بحث کردن پیرامون آن وجود ندارد.»

وی در ادامه به تحلیل فنی روند این مسابقه پرداخت و گفت: «در نیمه نخست نمایش فوق‌العاده‌ای داشتیم و حتی شانس رسیدن به گل دوم هم فراهم بود؛ هرچند حریف هم یک بار توپ را به تیر دروازه ما کوبید. در چهل‌وپنج دقیقه دوم با توجه به کاهش تعداد نفرات و استفاده گسترده از بازیکنان کم‌تجربه‌تر، باز هم توانستیم پابه‌پای حریف بجنگیم و ساختار دفاعی منسجمی داشته باشیم. البته به استثنای موقعیتی که الکساندر سورلوث به دست آورد، در خلق موقعیت‌های هجومی چندان موفق ظاهر نشدیم.

با این حال، بازیکنان جوان ما فراتر از انتظار کار کردند و حالا وقت آن رسیده که تمام تمرکزمان را روی نبردهای لیگ قهرمانان بگذاریم.»

سیمئونه همچنین در خصوص فرم بازی کاتالان‌ها و تقابل‌های احتمالی آینده خاطرنشان کرد: «فلسفه و سبک بازی بارسلونا کاملا شفاف است. هدف همیشگی آن‌ها ارائه یک بازی هجومی مطلق و رسیدن به گل است، اما ما نیز برای مهار این تیم و مقابله با آن‌ها برنامه‌ها و راهکارهای خاص خودمان را در اختیار داریم.»

سرمربی اتلتیکو با وجود اخراج نیکو گونزالس، از عملکرد این بازیکن دفاع کرد و تصریح نمود: «اگر صحنه‌ای که منجر به دریافت اخطار شد را فاکتور بگیریم، نیکو نمایش بسیار باکیفیتی از خود به جا گذاشت. من از عملکردی که او در زمین نشان داد کاملا خشنودم. باز هم تکرار می‌کنم که برخوردها کاملا مشخص بود، دقیقا مشابه اتفاقی که در نیمه دوم رخ داد.»

دیگو سیمئونه در بخش پایانی صحبت‌هایش، به گمانه‌زنی‌ها درباره وجود بحران در چارچوب دروازه تیمش پایان داد و تاکید کرد: «برای انتخاب سنگربان تیم با هیچ مشکل و چالشی مواجه نخواهم بود. شرایط در این پست برای من کاملا روشن و مشخص است.»

انتهای پیام/