پیام باشگاه استقلال به سپاهان و فولاد بعد از خسارت جنگی دلخراش

به گزارش ایلنا، در پی آسیب و تخریب بخشی از زیرساخت‌های حیاتی و صنعتی کشور، به‌ویژه برخی کارخانجات مهم فولاد، علی تاجرنیا سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال با صدور پیامی رسمی، مراتب تأسف و همدردی خود را با باشگاه‌های فولاد مبارکه سپاهان و فولاد خوزستان اعلام کرد.

باشگاه‌های فرهنگی ورزشی

فولاد مبارکه سپاهان و فولاد خوزستان

با سلام و احترام

در روزهایی که میهن عزیزمان ایران اسلامی با شرایطی دشوار و تلخ روبه‌روست، انتشار خبر آسیب و تخریب بخشی از زیرساخت‌های حیاتی و صنعتی کشور، به‌ویژه کارخانجات مهم و راهبردی فولاد که به‌عنوان یکی از ارکان اساسی اقتصاد، تولید ملی و خودکفایی کشور محسوب می‌شوند، موجب تأثر و اندوه عمیق در میان آحاد جامعه، به‌ویژه خانواده بزرگ ورزش گردید.



بی‌تردید آنچه بر مجموعه‌های معظم فولاد مبارکه سپاهان اصفهان و فولاد خوزستان گذشته است، صرفاً یک خسارت صنعتی و اقتصادی نیست، بلکه زخمی بر پیکره همبستگی ملی، نمادی از تلاش خستگی‌ناپذیر متخصصان ایرانی و جلوه‌ای از اراده و خودباوری ملی به‌شمار می‌رود.

شایان ذکر است همزمان با صدور این پیام همدلانه، تأسیسات شرکت‌های مالک باشگاه استقلال نیز مورد تهاجم دشمن متجاوز قرار گرفت که این موضوع، بیش از پیش عمق تهدیدات و ضرورت همدلی و همراهی ملی را نمایان می‌سازد.

باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال، به نمایندگی از خانواده بزرگ و پرافتخار خود، ضمن ابراز همدردی صمیمانه با مدیران، بازیکنان، کارکنان و هواداران شریف آن دو باشگاه ریشه‌دار، مراتب تأسف و ناراحتی عمیق خود را از این حادثه ناگوار که پیامدهای گسترده مادی و معنوی برای آن مجموعه‌ها به همراه داشته است، اعلام می‌دارد.

بی‌گمان، سرمایه‌های انسانی ارزشمند، تجربه مدیریتی و پشتوانه مردمی آن دو مجموعه، در کنار اتکاء به اراده ملی، همدلی و عزم مشترک، زمینه‌ساز عبور از این شرایط و تداوم مسیر پیشرفت، بازسازی و بالندگی خواهد بود.

امروز بیش از هر زمان دیگری، جامعه ورزش کشور نیازمند اتحاد، همبستگی و ایستادگی در کنار یکدیگر است؛ چرا که باور داریم هیچ تهدید و آسیبی قادر نخواهد بود حرکت رو به رشد و امیدآفرین ایران عزیز را متوقف سازد.

امید است با درایت، تلاش و همت مدیران و کارکنان خدوم آن مجموعه‌ها، در آینده‌ای نزدیک شاهد بازسازی سریع این ظرفیت‌های ارزشمند صنعتی و تداوم درخشش و موفقیت باشگاه‌های شما در عرصه‌های مختلف ورزشی باشیم.

در پایان، ضمن اعلام آمادگی برای هرگونه همراهی و حمایت معنوی، برای تمامی اعضای آن مجموعه‌ها، سلامتی، توفیق و سربلندی روزافزون را از درگاه خداوند متعال مسئلت داریم.



با آرزوی عزت و سربلندی برای ایران عزیز

علی تاجرنیا

رئیس هیئت‌مدیره و سرپرست مدیرعاملی

باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران

