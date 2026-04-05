دومین جام آرسنال هم از دست رفت
بعد از شکست آرسنال مقابل ساوتهمپتون و حذف از جام حذفی، سرمربی توپچیها درباره این ناکامی صحبت کرد.
به گزارش ایلنا، شاگردان میکل آرتتا دومین جام این فصل را هم از دست دادند. توپچیهای لندن در چارچوب مرحله یکچهارم نهایی رقابتهای جام حذفی انگلیس رو در روی ساوتهمپتون قرار گرفتند و با پذیرش شکست ۲ بر ۱، پس از ناکامی در فینال جام اتحادیه، حالا با جام حذفی نیز وداع کردند.
پس از این حذف تلخ، سرمربی اسپانیایی آرسنال در سالن کنفرانس مطبوعاتی حاضر شد و صحبتهای مهمی را با خبرنگاران در میان گذاشت.
آرتتا در خصوص اصلیترین دلیل ناراحتیاش در این دیدار اظهار داشت: «بیشتر از هر چیزی، خود نتیجه و نحوه دریافت آن دو گل من را به شدت آزار میدهد. ما در محوطه جریمه حریف و اطراف آن تسلط کامل بر جریان کار داشتیم. گل اول را به شکلی خوردیم که اصلا برایمان عادی نبود و گل دوم هم روی یک ضدحمله مستقیم و سریع رقم خورد. ما دو موقعیت صددرصد و طلایی داشتیم که قطعا باید آنها را تبدیل به گل میکردیم. وقتی در چنین مسابقه حساسی مرتکب این اشتباهات مرگبار در خط دفاعی میشوید، رسیدن به مرحله نیمهنهایی به کار بسیار دشواری تبدیل میشود.»
وی در پاسخ به این پرسش که آیا عملکرد ساوتهمپتون برای آنها غافلگیرکننده بود، تصریح کرد: «خیر، به هیچ وجه. آنها تیم بسیار قدرتمندی هستند که روی نوار بردهای متوالی و درخشانی قرار دارند و باید بابت این پیروزی به آنها تبریک بگویم.»
سرمربی توپچیها درباره تاثیر شرایط جوی بر روند مسابقه و نتیجه نیز خاطرنشان کرد: «ما باید بتوانیم خودمان را با وزش باد و همچنین بحران مصدومیتها وفق دهیم. در طول یک فصل فوتبالی باید با این شرایط دشوار کنار آمد. دقیقا در همین مقاطع است که باید عیار واقعی و شخصیت تیمی خودمان را به اثبات برسانیم.»
آرتتا در پایان صحبتهایش افزود: «ما تنها در دقایقی از مسابقه عملکرد قابل قبولی داشتیم، اما اگر بخواهیم نگاهی کلی داشته باشیم، نمایش خوبی ارائه ندادیم. بازیکنان ما باید از موقعیتهای به دست آمده نهایت بهره را میبردند تا بلیت سفر به استادیوم ومبلی را رزرو کنند، اما متاسفانه در انجام این کار ناکام ماندیم.»