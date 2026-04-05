انتقاد جنجالی بعد از باخت تحقیرآمیز رئال مادرید

به گزارش ایلنا، کهکشانی‌ها در استادیوم سون مویش با حساب 2-1مغلوب مایورکا شدند تا یک کادوی بزرگ به بارسلونا بدهند و مسیر کاتالان‌ها برای فرار در صدر جدول هموارتر شود.

این باخت تلخ، آن هم درست بعد از پیروزی شیرین بارسا در خانه اتلتیکو، باعث شد تا اختلاف امتیاز مادریدی‌ها با رقیب دیرینه به عدد ۷ برسد. شاگردان آربلوا می‌توانستند با یک برد، نفس به نفس صدرنشین پیش بروند و فاصله را به ۱ امتیاز کاهش دهند، اما این سومین لغزش آن‌ها در ۵ هفته اخیر لالیگا بود که مسیر رسیدن به جام را به شدت دشوار کرد.

مایورکا که حالا مارتین دمیکلیس را به عنوان سکاندار جدید روی نیمکت می‌بیند، در لحظات نفس‌گیر پایانی زهر خود را ریخت. با اینکه ادر میلیتائو در دقیقه ۸۸ کار را به تساوی کشاند و امیدها را زنده کرد، اما تنها ۳ دقیقه زمان برد تا ودات موریقی تیر خلاص را شلیک کند و پیروزی 2-۱ را برای میزبان رقم بزند.

با وجود اینکه هنوز ۸ هفته پرالتهاب تا پایان ماراتن این فصل زمان باقی است، اما ویروس نوسان و بی‌ثباتی دوباره به جان کهکشانی‌ها افتاده است. جبران ۷ امتیاز اختلاف اصلا کار ساده‌ای نیست، هرچند که هنوز تقابل مستقیم دو تیم در ال‌کلاسیکو می‌تواند معادلات را تغییر دهد.

به نظر می‌رسد تعطیلات فیفادی اصلا به کار رئال نیامد، چرا که آن‌ها نمایشی به شدت دور از انتظار داشتند و زهر چندانی روی دروازه رقیب نریختند. البته نباید از درخشش لئو رومان هم گذشت که در نیمه اول با سیوهای تماشایی‌اش قفس توری مایورکا را بسته نگه داشت.

توماس رونسرو، کارشناس متعصب برنامه تلویزیونی «ال چیرینگیتو»، با ناراحتی شدید از این نتیجه انتقاد کرد و گفت: «این وضعیت واقعا مایه سرخوردگی است. باز هم داریم جام را دو دستی تقدیم رقیب می‌کنیم. نیمی از این بازیکنان باید برای فصل آینده تیم را ترک کنند.»

خوانما رودریگز، دیگر همکار او در این برنامه، با خشم بیشتری به بازیکنان تاخت: «بهتر است بروید کنار ساحل و برای خودتان غذای محلی بپزید! کارراس، تو ۵۰ میلیون یورو روی دست باشگاه خرج گذاشتی، آن وقت پاس رو به عقب می‌دهی؟ باید او را با اولین پرواز به همان بنفیکا پس بفرستند!»

آلفردو دورو نیز در همان برنامه، آب پاکی را روی دست هواداران ریخت و اضافه کرد: «دیگر باید فاتحه لالیگا را بخوانید. عجب آبروریزی بزرگی، چه فاجعه‌ای! برای دومین سال متوالی در حال از دست دادن جام هستیم. شیرازه رئال مادرید از هم پاشیده است.»

