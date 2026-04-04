رئال مادرید باخت؛ مایورکا لالیگا را از شاگردان آربلوا گرفت

به گزارش ایلنا، رئال مادرید بار دیگر به شکلی غیرمنتظره لغزید. در حالی که هواداران تصور می‌کردند تیم پس از وقفه بازی‌های ملی و در آستانه لیگ قهرمانان به ثبات رسیده است، مشخص شد که اشتهای آن‌ها برای فتح لالیگا کمتر از نیاز مایورکا برای بقا بود.

مایورکا با کسب این امتیازات، قهرمانی را در سینی تقدیم بارسلونا کرد. غیبت فده والورده که بهترین بازیکن هفته‌های اخیر بود، کاملاً به چشم آمد، اما تیم آربلوا تمام پیشرفت‌های اخیر خود را به زباله‌دان ریخت تا ادامه فصل لالیگا را به یک شکنجه تبدیل کند. حالا نوبت بایرن مونیخ است؛ باید دید آیا مادرید می‌تواند همان‌طور که مقابل سیتی انجام داد، در لیگ قهرمانان متحول شود یا خیر.

مایورکا پیروز شد چون با تمرکز کامل روی بازی کار کرد و حتی با برتری به رختکن رفت. آن‌ها کارهای مثبت زیادی انجام دادند. علیرغم غیبت رئیس خط دفاعی یعنی رائو، ماسکارل عقب نشست و فراتر از انتظار ظاهر شد تا حملات مادرید را کنترل کند. واینت در سمت راست بیشتر تحت فشار بود و با حمایت مافئو تلاش کرد امباپه را مهار کند.

البته اگر درخشش لئو رومان، دروازه‌بان بزرگ این روزها نبود، زحمات آن‌ها هدر می‌رفت. دروازه‌بانی که توانسته در رقابت با گرییف پیروز شود، قادر است با سه مهار گل، مادرید را در یک نیمه متوقف کند. او دو بار مقابل امباپه ایستادگی کرد؛ یک بار با پا در زاویه بسته و بار دیگر با واکنشی سریع برای انحراف شوت قطری او. او همچنین والی تماشایی آردا گولر روی ارسال ترنت را مهار کرد که بهترین حرکت مدافع انگلیسی در نیمه اول بود.

مادریدِ آربلوا که این روزها به سورپرایز کردن در ترکیب اصلی علاقه پیدا کرده، علیرغم تسلط بر بازی به پاداش نرسید. او مانوئل آنخل را در سمت راست به کار گرفت تا الکساندر آرنولد را فعال کند، اما هر دو فروغ کمی داشتند. او همچنین با جایگزینی کاماوینگا به جای تیاگو سعی کرد میانه زمین را مستحکم کند تا او در سمت چپ متمایل شود، اما این بازیکن فرانسوی باز هم در صحنه گل مقصر بود.

او ابتدا با اشتباه در کنترل توپ در حملات شروع کرد، اما اتفاق بدتر بعداً رخ داد. مایورکا پیش از آن با چرخش موریقی که با دخالت درخشان رودیگر همراه بود، هشدار داده بود. مافئو ارسال کرد و مورلانس که تنها مانده بود ضربه سرش را به بیرون زد. این‌ها شخصیت‌های اصلی بودند که بازی را تغییر دادند.

گل اول مایورکا : مدافع کناری فرار کرد، توپ را به محوطه جریمه فرستاد و مورلانس از راه رسید تا در حالی که کاملاً آزاد بود، توپ را از فاصله نزدیک به تور بچسباند. او خط میانی را شکافت و در حالی که نسبت به کاماوینگا برتری داشت حرکت کرد، اما هافبک فرانسوی حتی تلاشی برای اصلاح موقعیت خود انجام نداد؛ یک حرکت ساده برای فروپاشی ساختار دفاعی سفیدپوشان.

پس از استراحت تغییری در ترکیب ایجاد نشد و مادرید ۱۵ دقیقه ابتدایی را تقریباً از دست داد. با بروز شک‌ و تردیدها، آن‌ها تسلط بر بازی را هم از دست دادند. علاوه بر این، کارت زرد هویسن باعث شد او مدت کوتاهی بعد تعویض شود. تیم از تحرک لوومبو که سوهان روح مدافعان میانی مادرید شده بود رنج می‌برد.

تنها نشانه‌های شورش در همکاری بین گولر و امباپه دیده شد که دو بار شانس خود را امتحان کرد. در بار اول لئو رومان با پا دخالت کرد و در بار دوم امباپه تا خط عرضی پیش رفت اما ارسال او تمام‌کننده‌ای نداشت.

اولین تعویض‌های آربلوا آرایش تیم را تغییر داد اما فضا عوض نشد. با ورود وینیسیوس به سمت چپ، مافئو و سامو مراقبت‌ها را دوچندان کردند و در دو نفوذ اول ستاره برزیلی، فضا را برای استارت‌های او بستند. مایورکا که حتی با یاگوبا هم نتایجی کمتر از شایستگی‌اش می‌گرفت، استخوان‌بندی یک تیم سازمان‌یافته را نشان داد؛ هم برای دفاع و هم برای تهدید در ضدحملات.

بلینگام و میلیتائو همزمان با وینی وارد شدند، اما عملکرد مادرید حتی ضعیف‌تر شد. دمیکلیس از تعویض‌ها برای تهدید کردن استفاده کرد نه برای کنترل بازی، و مهاجمان را جایگزین هافبک‌ها کرد. همچنین تیاگو پیتارک وارد شد و شدتی به بازی داد که جایش خالی بود. در مجموع، مادرید در حال از دست دادن لالیگا بود و هیچ نشانه‌ای از اعتراض و تلاش برای بازگشت دیده نمی‌شد.

این شور و حرارت با ورود ماستانتونو هم ظاهر نشد؛ بازیکنی که به نظر می‌رسد آن جسارت ابتدای حضورش را از دست داده است.

گل تساوی رئال: با این حال، در یک صحنه باقی‌مانده یعنی روی یک ضربه کرنر، مادرید با ضربه سر تماشایی میلیتائو از نقطه پنالتی به پاداش رسید. ضربه او آنقدر قدرتمند و دقیق بود که لئو رومان علیرغم تلاشش نتوانست کاری انجام دهد.

گل پیروزی بخش میزبان: در حالی که انتظار می‌رفت فشار سفیدپوشان افزایش یابد، آن‌ها دوباره در عقب زمین غافلگیر شدند و نیمی از جام را واگذار کردند. یک حرکت مستقیم دیگر، توپی به پشت سر ترنت و یک موقعیت دو به تک که نصیب مناسب‌ترین فرد یعنی موریقی شد. او که ۱۵ روز وحشتناک را پس از خراب کردن پنالتی مقابل الچه و از دست دادن جام جهانی پشت سر گذاشته بود، با این گل خود را بازیافت. او با فرار از دست کارِراس، موقعیت را تنظیم کرد و از فاصله نزدیک لونین را شکست داد.

سفیدپوشان معترض بودند که گل روی خطای نادیده گرفته شده روی ماستانتونو به ثمر رسیده که برای او کارت زرد هم در پی داشت؛ تسلای ناچیزی برای تیمی که در کل نیمه دوم، وقتی لالیگا در حال پریدن بود، کلاً دو بار شوت زد. با این وضعیت، رویاپردازی برای هر چیزی غیرممکن است.

این شکست سنگین، فصل رئال مادرید را به تار مویی بند کرده است. آن‌ها اکنون تمام دارایی خود را برای بازی سه‌شنبه مقابل بایرن مونیخ شرط بسته‌اند؛ نبردی که حکم مرگ و زندگی را برای فصل لرزان کهکشانی‌ها خواهد داشت.

