به گزارش ایلنا، منچسترسیتی عصر امروز (شنبه) در مرحله یک‌چهارم نهایی جام حذفی انگلیس در ورزشگاه اتحاد، با نتیجه ۴ بر صفر لیورپول را در هم کوبید تا مقتدرانه به جمع چهار تیم پایانی صعود کند.

در این دیدار، ارلینگ هالند با به ثمر رساندن سه گل، ستاره بی‌چون‌وچرای میدان بود. لیورپول در نیم‌ساعت ابتدایی عملکرد قابل قبولی داشت و محمد صلاح یک موقعیت خوب را از دست داد، اما پس از گل نخست سیتی، مقاومت این تیم فرو ریخت.

گل اول در دقیقه ۳۷ از روی نقطه پنالتی به ثمر رسید؛ خطایی که روی نیکو اوریلی انجام شد و ویرژیل فن‌دایک، کاپیتان لیورپول، عامل آن بود. پس از این گل، شاگردان پپ گواردیولا با ارائه فوتبالی تهاجمی و چشم‌نواز، کاملاً بر بازی مسلط شدند.

هالند در دقایق تلف‌شده نیمه نخست، با ضربه سری دقیق روی ارسال تماشایی آنتوان سمنیو گل دوم را به ثمر رساند. در ادامه، سمنیو خود نیز پنج دقیقه پس از آغاز نیمه دوم روی پاس عمقی رایان چرکی و با ضربه‌ای چیپ، دروازه گئورگی مامارداشویلی را باز کرد تا اختلاف بیشتر شود.

هالند در دقیقه ۵۷ با شوتی که پس از برخورد به تیر دروازه وارد گل شد، هت‌تریک خود را کامل کرد تا روز رویایی‌اش را تکمیل کند.

در سوی مقابل، ناکامی‌های لیورپول ادامه یافت و صلاح که گفته می‌شود در پایان فصل از این تیم جدا خواهد شد، با از دست دادن یک ضربه پنالتی -که توسط جیمز ترافورد مهار شد- آخرین امیدهای تیمش برای بازگشت به بازی را از بین برد.

در ادامه و با تبدیل شدن بازی به یک نمایش یک‌طرفه، بسیاری از هواداران لیورپول که برای تماشای این دیدار به ورزشگاه آمده بودند، زودتر ورزشگاه را ترک کردند. در این میان، گواردیولا نیز با ایجاد تغییراتی در ترکیب، هالند را از زمین خارج کرد و عمر مرموش را به میدان فرستاد؛ مهاجم نروژی نیز هنگام خروج با تشویق ایستاده هواداران مواجه شد.

در دیگر دیدارهای مرحله یک‌چهارم نهایی، چلسی به مصاف پورت ویل می‌رود و ساوتهمپتون میزبان آرسنال خواهد بود. همچنین لیدز یونایتد یکشنبه در خانه وستهم یونایتد به میدان خواهد رفت.

