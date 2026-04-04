رویای قهرمانی با کاپیتان ایرانی؛ الشمال در تعقیب السد

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال الشمال امشب در چارچوب هفته بیستم لیگ ستارگان قطر به مصاف ام‌صلال می‌رود؛ دیداری مهم برای تیمی که با ۳۴ امتیاز در تعقیب السد صدرنشین قرار دارد و همچنان امیدهایش برای قهرمانی را حفظ کرده است.

یاران امید ابراهیمی که یکی از شگفتی‌های این فصل فوتبال قطر محسوب می‌شوند، چهار مسابقه دیگر تا پایان فصل پیش رو دارند؛ در حالی که السد تنها سه بازی انجام خواهد داد. همین اختلاف در تعداد مسابقات می‌تواند فرصت مهمی برای الشمال باشد تا فاصله چهار امتیازی خود با صدر جدول را کاهش دهد.

در این میان، امید ابراهیمی نقش مهمی در عملکرد این تیم داشته است. هافبک باتجربه ایرانی که هفتمین فصل حضورش در لیگ ستارگان قطر را پشت سر می‌گذارد، در ۳۸ سالگی همچنان یکی از مهره‌های ثابت الشمال محسوب می‌شود و از نظر بدنی و فنی شرایط قابل توجهی دارد.

ابراهیمی در سومین فصل متوالی حضورش در الشمال تنها یک بازی را از دست داده و در ۱۸ مسابقه دیگر برای تیمش به میدان رفته است. او حالا امیدوار است در ادامه فصل نیز با حفظ این روند، به همراه الشمال برای رسیدن به قهرمانی لیگ ستارگان قطر بجنگد.

