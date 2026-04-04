آزمون بزرگ البطائح برابر کلبای پرستاره

به گزارش ایلنا، لیگ امارات این هفته شاهد مسابقه‌ای است که فراتر از سه امتیاز ارزش دارد. البطائحِ کم‌امتیاز و تشنه‌ی بقا، در شرایطی میزبان الاتحاد کلباست که فرهاد مجیدی بیش از هر زمان دیگری زیر ذره‌بین قرار دارد. سرمربی ایرانی که در این فصل نتوانسته تیمش را از حاشیه خطر دور کند، اکنون با چالشی شخصی روبه‌روست: تقابل با باشگاهی که زمانی در آن کار می‌کرد و شناخت دقیقی از ساختار و بازیکنانش دارد.

نتایج اخیر البطائح نشانه‌هایی از بهبود را ارائه کرده‌اند. پیروزی سخت اما حیاتی برابر عجمان و تساوی ارزشمند مقابل النصر، باعث شده روحیه تیم کمی ترمیم شود. مجیدی در نشست خبری پیش از بازی وعده داده بود تیمش با ذهنیت جدید وارد میدان می‌شود؛ ذهنیتی که هدفش فقط یک چیز است: خروج از منطقه خطر.

در طرف مقابل اما الاتحاد کلبا با سه ستاره ایرانی‌اش یعنی سامان قدوس، احمد نوراللهی و شهریار مغانلو، چهره‌ای متفاوت از فصل‌های گذشته ارائه داده است. ترکیبی که هم کیفیت هجومی دارد و هم تجربه بازی‌های فشرده را. همین مسئله باعث شده این تیم در میانه جدول جای نسبتاً امنی داشته باشد، هرچند هنوز برای تثبیت جایگاه هشتم می‌جنگد.

حضور سه بازیکن مطرح ایرانی در کلبا، وزن بازی را بالا می‌برد و نگاه‌ها را به سمت نبردهای میانه میدان و پرس‌های فشرده هدایت می‌کند. نوراللهی در انتقال توپ نقش کلیدی خواهد داشت، قدوس در خلق موقعیت و ضربات آخر مؤثر است و مغانلو گزینه اصلی گلزنی محسوب می‌شود؛ سه‌گانه‌ای که می‌تواند هر لحظه جریان بازی را تغییر دهد.

با این وجود البطائح یک برگ برنده مهم دارد: انگیزه. تیم مجیدی می‌داند که هر لغزش می‌تواند مسیر سقوط را هموار کند. بازی در خانه، شرایط اضطراری جدول و نیاز مبرم به امتیاز، همه عواملی‌اند که می‌توانند این دیدار را به یکی از متفاوت‌ترین بازی‌های فصل البطائح تبدیل کنند.

