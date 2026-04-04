به گزارش ایلنا، پرسشی که این روزها در فوتبال اروپا زیاد شنیده می‌شود این است: چه عاملی باعث می‌شود مربی‌ای که تقریباً همه افتخارات ممکن را به دست آورده، همچنان عطش رقابت و تغییر داشته باشد؟ پپ گواردیولا نمونه بارز چنین وضعیتی است.

سرمربی ۵۵ ساله اسپانیایی هنوز هم با منچسترسیتی در بالاترین سطح رقابت می‌کند و تیمش را در کورس قهرمانی نگه داشته است؛ حتی با وجود نشانه‌هایی از خستگی و فشار سال‌های طولانی کار.

گواردیولا تابستان پیش رو ده سال حضور مداوم روی نیمکت سیتی را کامل می‌کند. او قراردادی تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۷ با باشگاه دارد، اما با وجود این قرارداد، گمانه‌زنی‌ها درباره آینده‌اش همچنان ادامه دارد.

برخی منتقدان معتقدند زمان پایان این همکاری نزدیک شده و بهتر است سیتی به فکر فصل تازه‌ای باشد. خود گواردیولا فعلاً تصمیم قطعی نگرفته و طبیعتاً هم عجله‌ای برای اعلام آن ندارد، اما هر بار که در کنفرانس خبری ظاهر می‌شود یا مصاحبه‌ای انجام می‌دهد، نگاه‌ها به دنبال نشانه‌ای از تصمیم نهایی اوست.

روزنامه تلگراف گزارش داده که گواردیولا قصد دارد حداقل تا ماه می(اردیبهشت) درباره آینده‌اش تصمیمی نگیرد. در همین حال، شایعات درباره احتمال جدایی او بیشتر از گذشته شنیده می‌شود و حتی از انزو مارسکا به عنوان یکی از گزینه‌های جدی جانشینی نام برده می‌شود.

کارنامه گواردیولا به اندازه‌ای پربار است که کمتر مربی‌ای در تاریخ فوتبال به آن نزدیک شده. او با بارسلونا، بایرن مونیخ و منچسترسیتی مجموعه‌ای از جام‌های بزرگ را به دست آورده و مجموع افتخاراتش به حدود ۴۰ جام می‌رسد. با این حال، این سؤال همچنان باقی است که چه چیزی او را بعد از این همه موفقیت، همچنان به دنبال چالش‌های تازه می‌کشاند؛ پاسخی که شاید فقط در ذهن خود او روشن باشد. همین موفقیت‌ها هم باعث شده حق تصمیم‌گیری کامل درباره آینده‌اش را برای خود محفوظ بداند.

نمونه‌ای مشابه در سال‌های اخیر را می‌توان در یورگن کلوپ دید؛ مربی آلمانی لیورپول که پس از سال‌ها رقابت نفس‌گیر در لیگ برتر تصمیم گرفت مدتی از فضای فشرده فوتبال فاصله بگیرد. گواردیولا هم حدود یک سال پیش به نیازش برای استراحت اشاره کرده بود؛ جمله‌ای که همان زمان واکنش گسترده‌ای در دنیای فوتبال به همراه داشت.

در حال حاضر هواداران منچسترسیتی در وضعیتی میان انتظار و تردید قرار دارند. از یک سو همه می‌خواهند این همکاری موفق ادامه پیدا کند و از سوی دیگر باشگاه ناچار است برای آینده برنامه‌ریزی داشته باشد. هوگو ویانا مأمور بررسی گزینه‌های احتمالی برای جانشینی گواردیولا شده و نام‌های مختلفی در رسانه‌ها مطرح می‌شود.

انزو مارسکا که در فصل ۲۳–۲۰۲۲ دستیار گواردیولا بود و بعد هدایت لسترسیتی را بر عهده گرفت، یکی از گزینه‌های مورد علاقه مدیران باشگاه به حساب می‌آید. وینسنت کمپانی، کاپیتان سابق سیتی که اکنون در بایرن مونیخ مربیگری می‌کند نیز از دیگر نام‌های مطرح است. یولیان ناگلزمن، سرمربی تیم ملی آلمان، هم از مربیانی است که سال‌ها با سبک گواردیولا مقایسه شده است.

در کنار این‌ها، چند مربی اسپانیایی نیز در فهرست گمانه‌زنی‌ها دیده می‌شوند؛ از لوئیس انریکه در پاری‌سن‌ژرمن گرفته تا آندونی ایرائولا در بورنموث، میچل در خیرونا و حتی ژابی آلونسو که این روزها نامش در بسیاری از پروژه‌های بزرگ فوتبال اروپا شنیده می‌شود.

واقعیت این است که هر تصمیمی از سوی گواردیولا می‌تواند زنجیره‌ای از تغییرات را در نیمکت بسیاری از تیم‌های بزرگ فوتبال به راه بیندازد. جای خالی مربی‌ای با چنین جایگاهی فقط به یک باشگاه محدود نمی‌شود و معمولاً دامنه اثرش به بخش بزرگی از فوتبال اروپا می‌رسد.

در عین حال چالش‌های باشگاهی زیادی برای گواردیولا باقی نمانده است. او در بارسلونا، بایرن مونیخ و منچسترسیتی تقریباً همه چیز را تجربه کرده. به همین دلیل برخی در انگلیس تصور می‌کنند شاید در آینده هدایت تیم ملی این کشور را بر عهده بگیرد؛ به‌ویژه اگر پروژه تیم ملی با توماس توخل به نتیجه دلخواه نرسد. مربیگری در سطح ملی می‌تواند یکی از مسیرهای احتمالی برای ادامه کار او در سال‌های آینده باشد.

فعلاً اما همه چیز در حالت انتظار قرار دارد. یکی از قدرتمندترین باشگاه‌های جهان منتظر است ببیند گواردیولا تصمیم می‌گیرد تا پایان قراردادش در سال ۲۰۲۷ بماند، زودتر از موعد از سیتی جدا شود، یا حتی برخلاف همه پیش‌بینی‌ها حضورش در لیگ برتر را برای سال‌های بیشتری تمدید کند. تا آن زمان، تنها چیزی که وجود دارد انتظار است و گمانه‌زنی‌هایی که هر روز بیشتر می‌شوند.

