بازگشت موقت لژیونرهای ازبکستانی از فوتبال ایران
با تصمیم فیفا برای امکان فسخ قرارداد بازیکنان خارجی در فوتبال ایران، چند ستاره ازبکستانی شاغل در لیگ برتر ممکن است به طور موقت به کشور خود بازگردند.
به گزارش ایلنا، بر اساس تصمیم فیفا و با توجه به شرایط فعلی منطقه، بازیکنان خارجی شاغل در فوتبال ایران اجازه دارند قرارداد خود را فسخ کرده و به تیمهای دیگر منتقل شوند. در همین راستا گزارشهایی منتشر شده که نشان میدهد لژیونرهای ازبکستانی حاضر در لیگ ایران میتوانند به طور موقت به کشورشان بازگردند.
طبق این گزارش، بازیکنان ازبکستانی تا ۱۵ اردیبهشت (۵ می) اجازه دارند به مدت یک ماه به ازبکستان بازگردند و در صورتی که شرایط در خاورمیانه تغییر نکند، احتمال تمدید این مهلت نیز وجود دارد.
در صورت اجرایی شدن این تصمیم، بازیکنان ازبکستانی شاغل در فوتبال ایران برای مدتی در اختیار باشگاهها نخواهند بود تا زیر نظر فابیو کاناوارو، سرمربی ایتالیایی تیم ملی ازبکستان، در آستانه رقابتهای مهم پیشرو تمرین کنند.
در حال حاضر چند بازیکن کلیدی ازبکستانی در لیگ برتر ایران حضور دارند؛ اوستون اورونوف و ایگور سرگیف در پرسپولیس، رستم آشورماتوف و جلالالدین ماشاریپوف در استقلال و اودیل خامربکوف در تراکتور از جمله این نفرات هستند که نقش مهمی در تیمهای خود ایفا میکنند.
در شرایطی که استقلال، پرسپولیس و تراکتور در کورس قهرمانی لیگ برتر قرار دارند، غیبت احتمالی این بازیکنان میتواند شرایط این تیمها را در ادامه مسابقات دشوار کند. البته هنوز وضعیت ادامه یا لغو رقابتهای لیگ برتر به طور قطعی مشخص نشده و شرایط جنگی کشور نیز بر بسیاری از تصمیمات ورزشی تأثیر گذاشته است.