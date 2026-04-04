پیام تبریک تاج به فدراسیونهای عراق و ترکیه
به گزارش ایلنا، مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، با ارسال نامههایی جداگانه به روسای فدراسیونهای فوتبال عراق و ترکیه، صعود تیمهای ملی این دو کشور به جام جهانی ۲۰۲۶ را تبریک گفت.
در این پیامها آمده است:
«جناب آقای عدنان درجال
رئیس محترم فدراسیون فوتبال عراق
از طرف فدراسیون فوتبال ایران تبریک خود را به شما و خانواده فوتبال عراق در مورد صلاحیت تیم ملی عراق به جام جهانی 2026 تقدیم کنم.
این دستاورد قابلتوجه بهعنوان یک عهد برای فداکاری و سختکوشی بازیکنان، مربیان و تمام کسانی که در ایجاد این امکان نقش داشتهاند، مطرح است.
ما در شادی شما سهیم هستیم و به این موفقیت افتخار میکنیم و آرزو میکنیم تیم ملی شما در مرحله جهانی به موفقیت ادامه دهد. ممکن است سفر شما در جام جهانی آینده پر از اجراهای خاطرهانگیز و دستاوردهای بیشتر باشد.
یکبار دیگر، به کل جامعه فوتبال عراق تبریک میگویم و آرزوی موفقیت و رونق بیشتر را دارم.»
«جناب آقای ابراهیم حسیمان اوغلو
رئیس محترم فدراسیون فوتبال ترکیه
به نمایندگی از طرف فدراسیون فوتبال ایران تبریکات خود را به شما و خانواده فوتبال ترکیه بابت این دستاورد مهم اعلام میدارم. برای بازیکنان و مربیان این تیم در رقابتهای جام جهانی آرزوی موفقیت میکنیم. بدون شک حضور شما در جام جهانی نشان دهنده رشد و توسعه بیش از پیش فوتبال در این کشور بوده و خوشحالیم شما در بزرگترین رویداد جهان میبینیم.
حضور تیم ملی فوتبال ترکیه را در رقابتهای 2026 جام جهانی بر تمامی برادران و ملت عزیز این کشور تبریک میگویم.»