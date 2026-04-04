نامه مشترک ۱۰ باشگاه لیگ برتری برای عدم برگزاری مسابقات
در حالی که فدراسیون فوتبال از احتمال ادامه متمرکز لیگ برتر خبر داده بود، ۱۰ باشگاه لیگ برتری با ارسال نامهای مشترک به سازمان لیگ، مخالفت خود با ادامه رقابتهای این فصل را اعلام کردند.
به گزارش ایلنا، با گذشت چند هفته از توقف رقابتهای لیگ برتر، همچنان آینده این مسابقات در هالهای از ابهام قرار دارد. در روزهای اخیر بحثهای زیادی درباره از سرگیری رقابتها و برگزاری ادامه لیگ به صورت متمرکز در یکی از استانهای کشور مطرح شده بود؛ موضوعی که مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال نیز هفته گذشته به آن اشاره کرده بود.
با این حال شرایط اخیر کشور و تبعات ناشی از حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی باعث شده معادلات برگزاری لیگ برتر پیچیدهتر از قبل شود. بسیاری از باشگاههای لیگ برتری در هفتههای گذشته با مشکلات مالی و اجرایی متعددی مواجه شدهاند و همین مسئله باعث شده ادامه مسابقات برای آنها به چالشی جدی تبدیل شود.
در همین راستا ۱۰ باشگاه لیگ برتری طی روزهای گذشته نامهای مشترک تنظیم کرده و آن را با امضای مدیران عامل خود به سازمان لیگ ارسال کردهاند. در این نامه، باشگاهها با اشاره به شرایط اقتصادی موجود، مخالفت رسمی خود با ادامه رقابتهای لیگ برتر در فصل جاری را اعلام کردهاند.
باشگاهها در این نامه تأکید کردهاند که برگزاری ادامه مسابقات به صورت متمرکز، مستلزم برپایی اردوهای طولانیمدت و تحمیل هزینههای پیشبینینشده به تیمهاست؛ هزینههایی که در شرایط فعلی از توان مالی بسیاری از باشگاهها خارج است.
مدیران این ۱۰ باشگاه همچنین از فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ خواستهاند با در نظر گرفتن شرایط موجود، تصمیمی اتخاذ کنند که به بهبود وضعیت تیمها در فصل آینده کمک کند. آنها در نامه خود اعلام کردهاند که در وضعیت فعلی امکان تیمداری برای ادامه فصل جاری را ندارند.
با این اتفاق، کار فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ برای تصمیمگیری درباره سرنوشت لیگ برتر بیش از گذشته پیچیده شده است. هرچند هنوز تصمیم نهایی درباره ادامه یا لغو مسابقات اعلام نشده، اما مخالفت رسمی بخش قابل توجهی از باشگاهها میتواند معادلات را به طور جدی تغییر دهد. اکنون باید منتظر ماند و دید مسئولان فدراسیون فوتبال چه تصمیمی درباره سرنوشت فصل جاری لیگ برتر خواهند گرفت.