حضور سالار آقاپور در میدان انقلاب و دیدار با نیروهای هلال احمر

به گزارش ایلنا، در حالی که گفته می‌شد سالار آقاپور، مرد سال فوتسال آسیا، در حال بررسی پیشنهاد جدیدی از یک تیم بزرگ اروپایی است، او شب گذشته به همراه همسرش در ضیافت خیابانی میدان انقلاب حضور پیدا کرد.

این بازیکن همچنین دیداری با اعضای هلال احمر داشت و از تلاش‌های شبانه‌روزی نیروهای امدادی قدردانی کرد و به آن‌ها خسته‌نباشید گفت.

آقاپور در گفت‌وگویی کوتاه با خبرنگار ما اعلام کرد که با توجه به شرایط خاص کشور، در حال حاضر فوتسال در اولویت او قرار ندارد و تلاش می‌کند با حضور در میان مردم از کشور حمایت کند.

پیش از این نیز برخی دیگر از ستاره‌های فوتسال ایران از جمله حسین طیبی با حضور در جمع نیروهای هلال احمر، از تلاش‌های امدادگران در شرایط فعلی کشور حمایت کرده بودند.

