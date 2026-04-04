به گزارش ایلنا، در پی وقفه در برگزاری مسابقات لیگ برتر، باشگاه‌ها تلاش می‌کنند آمادگی بازیکنان خود را حفظ کنند تا در صورت از سرگیری رقابت‌ها با افت بدنی مواجه نشوند. استقلال نیز به‌عنوان یکی از مدعیان قهرمانی، برنامه تمرینی مشخصی را برای بازیکنان خود در نظر گرفته تا شرایط بدنی آن‌ها در این مدت حفظ شود.

در این میان، وضعیت بازیکنان خارجی استقلال و احتمال بازگشت آن‌ها به ایران به یکی از دغدغه‌های مهم کادرفنی و مدیران باشگاه تبدیل شده است. با توجه به دوری این بازیکنان از کشور و مطرح شدن برخی گمانه‌زنی‌ها درباره آینده آن‌ها، مسئولان باشگاه تلاش کرده‌اند با حفظ ارتباط مستمر، شرایط را مدیریت کنند.

بیژن طاهری، سرپرست استقلال، در این‌باره گفت: همه بازیکنان در حال تمرین هستند و با بازیکنان خارجی هم در ارتباط هستیم. دیروز با یاسر آسانی صحبت کردم و خوشبختانه مصدومیتی ندارد و منتظر هستند با عادی شدن شرایط به ایران بازگردند.

او در پاسخ به این پرسش که آیا رستم آشورماتوف، مدافع استقلال، قصد فسخ قرارداد دارد نیز گفت: با او در ارتباط بودم و گفت امیدوارم به‌زودی شما را ببینم. امیدواریم شرایط زودتر عادی شود و بازیکنان به ایران برگردند.

انتهای پیام/