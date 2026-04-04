ترکیب احتمالی منچسترسیتی و لیورپول / نبرد آتشین در اتحاد
چشمهای فوتبال اروپا به ورزشگاه اتحاد دوخته شده است؛ جایی که منچسترسیتی و لیورپول در دیداری پرهیجان و سرنوشتساز در جام حذفی برابر هم صفآرایی میکنند.
به گزارش ایلنا، شنبه این هفته، استادیوم اتحاد میزبان یک نبرد تمامعیار در مرحله یکچهارم نهایی جام حذفی انگلیس خواهد بود؛ جایی که شاگردان پپ گواردیولا با اتکا به امتیاز میزبانی، پذیرای لیورپول هستند. هر دو ابرقدرت جزیره برای زنده نگه داشتن شانس قهرمانی خود در این تورنمنت معتبر، چارهای جز عبور از سد یکدیگر ندارند و همین موضوع نوید یک بازی فوقالعاده جذاب را میدهد.
آبیهای شهر منچستر برای رسیدن به این مرحله، در دور پنجم موفق شدند با حساب 3-1 از سد نیوکسل یونایتد بگذرند. در آن سوی میدان نیز، قرمزهای مرسیساید با تکرار همین نتیجه یعنی پیروزی 3-1 مقابل ولورهمپتون، بلیت حضور در این تقابل حساس را رزرو کردند.
سیتیزنها که قبل از تعطیلات فیفادی با یک برد مقتدرانه 2-0 مقابل آرسنال، کاپ قهرمانی جام اتحادیه را بالای سر بردند، حالا با روحیهای مضاعف پا به این میدان میگذارند. هرچند به نظر میرسد شانس دفاع از عنوان قهرمانی در لیگ برتر برای آنها به شدت کمرنگ شده، اما گواردیولا و تیمش شدیداً به دنبال فتح جام حذفی هستند تا طلسم عدم کسب دوگانه داخلی که از فصل 2018-2019 به جا مانده را بشکنند.
دستاوردی که برای آنها در این مقطع ارزش فوقالعادهای دارد. نکته جالب اینجاست که منچسترسیتی در رقابتهای این فصل لیگ برتر، در هر دو مسابقه رفت و برگشت لیورپول را دبل کرده است؛ رکوردی که در 89 سال گذشته بیسابقه بوده است. با این وجود، آمارها در جام حذفی داستان متفاوتی را روایت میکنند؛ سیتی در 5 میزبانی آخر خود از لیورپولیها در این مسابقات، 4 بار طعم تلخ شکست را چشیده است.
به طور کلی، در 8 تقابل تاریخ دو تیم در افای کاپ، سهم سیتی تنها 2 برد بوده، 2 بازی با نتیجه مساوی تمام شده و 4 بار هم لیورپول فاتح میدان بوده است.
با وجود این آمارهای تاریخی نگرانکننده، کفه ترازو روی کاغذ کاملاً به نفع میزبان سنگینی میکند. دو پیروزی اخیر در لیگ و روحیه بالای ناشی از فتح جام اتحادیه، آنها را در قامت یک مدعی جدی قرار داده است. پیشبینی میشود که آبیپوشان نبض بازی را با مالکیت توپ در دست بگیرند و با استفاده از نفوذ از جناحین، خط دفاعی کناری آسیبپذیر لیورپول را تحت فشار قرار دهند.
در این میان، حساب ویژهای روی ارلینگ هالند باز شده است؛ ماشین گلزنی نروژی که تا اینجای فصل 2 بار دروازه لیورپول را باز کرده و 1 پاس گل هم داده، امید اول پپ برای زهر ریختن به حریف در این نبرد بزرگ است.
در جبهه مقابل، شاگردان آرنه اشلوت قبل از فیفادی با حساب 2-0 مغلوب برایتون شدند و با فرمی شکننده به تعطیلات رفتند. با اینکه قرمزها فصل پرنوسانی را سپری کردهاند، اما هنوز شانس این را دارند تا با قطعی کردن سهمیه لیگ قهرمانان و بالای سر بردن یک جام، پایانی آبرومندانه برای خود رقم بزنند.
امید اول سرمربی هلندی در این بازی، کسی نیست جز محمد صلاح که به پایان دوران حضورش در آنفیلد نزدیک میشود و میتواند منجی تیمش باشد. فرعون مصری اگرچه امسال از فرم ایدهآل خودش فاصله داشته، اما همیشه راه دروازه سیتی را به خوبی بلد است و تا به حال آمار خیرهکننده 21 تاثیرگذاری مستقیم روی گل را مقابل این رقیب دیرینه به ثبت رسانده است.
با در نظر گرفتن تمام این شرایط، انتظار میرود منچسترسیتی با این ترکیب اولیه وارد زمین شود: جانلوئیجی دوناروما درون دروازه، رایان آیت نوری، مارک گهی، عبدقادر خوسانوف و ماتئوس نونیز در خط دفاعی، نیکو اورایلی در کنار رودری در میانه میدان، و آنتوان سمنیو، برناردو سیلوا، رایان شرکی به همراه ارلینگ هالند در فاز هجومی.
در طرف دیگر، احتمالاً لیورپول با این ۱۱ نفر صفآرایی خواهد کرد: گیورگی مامارداشویلی به عنوان سنگربان، دومینیک سوبوسلای، ابراهیما کوناته، ویرجیل فندایک و میلوش کرکز در خط عقب، رایان گراونبرخ و الکسیس مک آلیستر در کمربند میانی، و کودی خاکپو، فلوریان ویرتز، محمد صلاح و هوگو اکیتیکه در خط حمله.