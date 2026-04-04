نیمار در آستانه دردسر بزرگ، محرومیت سنگین در انتظار ستاره برزیلی
اظهارات جنجالی نیمار پس از دیدار با رمو حالا میتواند برای او بسیار گران تمام شود؛ ستاره برزیلی با تهدید محرومیتی طولانی روبهرو شده است.
به گزارش ایلنا، ستاره سرشناس سانتوس این روزها به خاطر مصاحبه جنجالیاش در روز جمعه، به سیبل انتقادات در شبکههای اجتماعی تبدیل شده است.
پس از پیروزی 2-0 سانتوس در خانه رمو در چارچوب رقابتهای لیگ برزیل، نیمار به شدت از دست ساویو پریرا سامپایو، قاضی میدان، شاکی شد و نتوانست خشم خودش را کنترل کند.
دلیل اصلی این عصبانیت به دقایق پایانی مسابقه برمیگردد؛ جایی که داور با نشان دادن یک کارت زرد به این بازیکن، باعث شد تا او شانس حضور در نبرد حساس بعدی مقابل فلامینگو را از دست بدهد.
همین محرومیت کافی بود تا نیمار نتواند خشم خود را کنترل کند و بلافاصله بعد از سوت پایان بازی، در گفتوگو با خبرنگاران جملاتی عجیب و دور از انتظار به زبان بیاورد؛ جملاتی که حالا برایش یک دردسر بزرگ ایجاد کرده است.
حرفهای این بازیکن خیلی زود موجی از خشم و اعتراض را در فضای مجازی به راه انداخت. بسیاری از مخاطبان صحبتهای او را توهینی آشکار و با رویکردی تبعیضآمیز و زنستیزانه قلمداد کردند و به شدت خواستار برخورد قاطعانه مقامات فوتبال با این اتفاق هستند.
اوضاع برای ستاره سابق بارسلونا و پاریسنژرمن تا حدی بیخ پیدا کرده که روزنامه انگلیسی سان در گزارشی مدعی شده است این اظهارات نسنجیده میتواند یک محرومیت سنگین و بیسابقه 12 جلسهای را برای او به دنبال داشته باشد.