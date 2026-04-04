ترکیب احتمالی اتلتیکو و بارسا / جنگ ستارهها در متروپولیتانو
متروپولیتانو امشب میزبان یکی از حساسترین بازیهای فصل است؛ جایی که بارسلونا و اتلتیکو مادرید با ترکیبهایی پرستاره برای نبردی سرنوشتساز به میدان میروند.
به گزارش ایلنا، تعطیلات فیفادی به پایان رسیده و کاتالانها باید بلافاصله وارد یک ماراتن نفسگیر و فشرده شوند. در اولین گام از این مسیر سخت، شاگردان هانسی فلیک شنبهشب در ورزشگاه متروپولیتانو مهمان اتلتیکو مادرید خواهند بود.
با وجود خستگی مفرط ستارههایی که در اردوی تیمهای ملی حضور داشتند، سرمربی آلمانی بارسا قصد دارد با قدرتمندترین ترکیب ممکن به میدان برود تا جایگاه تیمش در صدر جدول لالیگا به خطر نیفتد؛ هرچند که هنوز ابهاماتی در خصوص چینش اولیه بازیکنان وجود دارد.
بزرگترین مشکل فلیک برای این نبرد حساس، پر کردن جای خالی رافینیا است و او حداقل باید یک جابهجایی اجباری در ترکیب تیمش داشته باشد. وینگر برزیلی در تقابل سلسائو مقابل فرانسه از ناحیه همسترینگ پای راست دچار کشیدگی شد و قطعا این بازی را از دست میدهد.
برای جانشینی او در سمت چپ خط حمله، مارکوس رشفورد محتملترین گزینه به نظر میرسد، اما نمیتوان از نامهایی مثل فران تورس، گاوی و فرمین هم به سادگی گذشت. از طرفی، اگر کادر فنی تصمیم بگیرد به روبرت لواندوفسکی استراحت بدهد، فران تورس شانس بازی به عنوان مهاجم هدف را هم دارد و باید دید در نهایت چه کسی در پست شماره 9 به میدان میرود.
در خط دفاعی و کمربند میانی، بعید است شاهد شگفتی خاصی باشیم و احتمالاً همان نفراتی که با یک پیروزی اقتصادی از سد رایو وایکانو گذشتند، دوباره به زمین میروند.
تصمیم نهایی فلیک کاملاً به ارزیابی او در ساعات آینده از وضعیت ریکاوری 15 ستارهای بستگی دارد که به تازگی از اردوهای ملی کشورهایشان برگشتهاند.
در لیست غایبان بلوگرانا برای این دیدار، علاوه بر رافینیا، نام آندریاس کریستنسن و فرنکی دییونگ هم به چشم میخورد که همچنان درگیر آسیبدیدگی هستند، اما خوشبختانه بارسا هیچ بازیکن محرومی در لیست خود ندارد.
با در نظر گرفتن این شرایط، احتمالاً بارسلونا با این ترکیب پا به میدان خواهد گذاشت: خوان گارسیا، رونالد آرائوخو، پائو کوبارسی، جرارد مارتین و ژوائو کانسلو، پدری، مارک برنال، لامین یامال، فرمین لوپز، مارکوس رشفورد، فران تورس.
در سمت مقابل، انتظار میرود اتلتیکو مادرید نیز با این 11 نفر روانه زمین شود: خوان موسو، ناهوئل مولینا، رابین لونورمان، کلمنت لنگله، متئو روجری، جولیانو سیمئونه، کوکه الکس بائنا،آدهمولا لوکمن، خولیان آلوارز آنتوان گریزمان.