ترکیب احتمالی رئال مادرید / آربلوا با آرایش تهاجمی بر میگردد
رئال مادرید در شرایطی به مصاف مایورکا میرود که بازگشت چند مهره کلیدی، دست سرمربی را برای چیدن ترکیبی قدرتمند و تهاجمی باز گذاشته است.
به گزارش ایلنا، استادیوم سون مویس این شنبه میزبان یک نبرد تمامعیار و حیاتی بین مایورکا و رئال مادرید خواهد بود؛ تقابلی که برای هر دو طرف به معنای واقعی کلمه حکم مرگ و زندگی را دارد.
تیم میزبان برای فرار از کابوس سقوط و جداشدن از انتهای جدول، تشنه دشت هر 3 امتیاز این بازی خانگی است. در آن سوی میدان، شاگردان آلوارو آربلوا محکوم به برد هستند تا نهتنها از کورس قهرمانی جا نمانند، بلکه سایهبهسایه بارسلونا حرکت کنند.
با توجه به اینکه کاتالانها این هفته باید در جهنم متروپولیتانو به میدان بروند، کهکشانیها بهترین فرصت را دارند تا فاصله 4 امتیازی با صدر جدول را به حداقل برسانند.
فیفادی اخیر برای آربلوا حسابی خوشیمن بود و اخبار شیرینی از اردوی مادریدیها به گوش میرسد. با پایان وقفه دیدارهای ملی، هر 13 ستاره رئال بدون کوچکترین علائمی از آسیبدیدگی به تمرینات برگشتند تا بالاخره بعد از مدتها، کلینیک باشگاه رنگ آرامش را به خود ببیند.
در یک اتفاق جالب، لشکر مصدومان تیم که در بازی با منچسترسیتی به 10 نفر میرسید، در کمتر از دو هفته به شدت کاهش یافته و حالا فقط نام سه بازیکن یعنی فرلاند مندی، تیبو کورتوا و رودریگو در آن به چشم میخورد.
علاوه بر این، کادر فنی مادرید از بازگشت ادر میلیتائو به مرز آمادگی حسابی خوشحال شده است.
خبر فوقالعاده دیگر برای هواداران لوس بلانکوس، رسیدن کیلیان امباپه و جود بلینگام به فرم ایدهآل است و هر دوی این سوپراستارها از همان سوت آغاز بازی با مایورکا در ترکیب فیکس قرار خواهند گرفت.
در مقابل، احتمالاً کادر فنی به وینیسیوس جونیور استراحت بدهد؛ ستاره برزیلی که از ابتدای سال 2026 تا به امروز چه در رده باشگاهی و چه در تیم ملی، ماشین خستگیناپذیر برزیلیها بوده و حتی یک دقیقه هم روی نیمکت ننشسته است.
در خط میانی هم مادریدیها فدریکو والورده را در اختیار ندارند، چرا که او به خاطر دریافت کارت قرمز در دربی، با محرومیت مواجه شده و باید از روی سکوها بازی را تماشا کند.
در جبهه مقابل، مایورکا هرچند با طوفان مصدومیت دستوپنجه نرم نمیکند، اما غیبت آنتونیو رائیو یک ضربه سنگین برای خط دفاعی آنها محسوب میشود. این مهره کلیدی به دلیل آسیبدیدگی عضلانی، شانس حضور در این نبرد بزرگ را از دست داده است.
با در نظر گرفتن تمامی این شرایط، انتظار میرود مادریدیها با این ترکیب اولیه پا به میدان بگذارند: آندری لونین، ترنت الکساندر آرنولد، آنتونیو رودیگر، دین هویسن، آلوارو کارراس، اورلین شوامنی، ادواردو کاماوینگا، آردا گولر، جود بلینگام، براهیم دیاز و کیلیان امباپه.